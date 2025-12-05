"Барыс" обыграл "Спартак", Кравец одержал 200-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Астанинский "Барыс" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Ансар Шайхмедденов (6-я минута), Райли Уолш (30), Джейк Масси (33) и Майкл Веккьоне (63). У московского клуба шайбы забросили Павел Порядин (9), Данил Пивчулин (14) и Лукас Локхарт (24).
05 декабря 2025 • начало в 17:30
Закончен в OT
05:03 • Ансар Шайхмедденов
(Джейк Масси, Данияр Самат)
29:53 • Рейли Уолш
32:08 • Джейк Масси
62:05 • Майк Веччионе
(Мэйсон Морелли, Иан Маккошен)
08:36 • Павел Порядин
13:45 • Danil Pivchulin
(Александр Беляев, Роман Бычков)
23:10 • Лукас Локхарт
(Адам Ружичка, Андрей Миронов)
Эта победа стала 200-й в КХЛ для тренера "Барыса" Михаила Кравца.
Астанинский клуб прервал серию из четырех поражений и с 29 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции. "Спартак" (40 очков) впервые за пять матчей проиграл и идет шестым на Западе.
В следующем матче "Барыс" 7 декабря примет новосибирскую "Сибирь", "красно-белые" в тот же день сыграют в гостях с омским "Авангардом".