"Барыс" обыграл "Спартак", Кравец одержал 200-ю победу в КХЛ
Хоккей
 
20:16 05.12.2025
"Барыс" обыграл "Спартак", Кравец одержал 200-ю победу в КХЛ
"Барыс" обыграл "Спартак", Кравец одержал 200-ю победу в КХЛ
Астанинский "Барыс" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
/20251205/match-2060204127.html
спорт, павел порядин, лукас локхарт, михаил кравец, барыс, спартак (москва), сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Павел Порядин, Лукас Локхарт, Михаил Кравец, Барыс, Спартак (Москва), Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Астанинский "Барыс" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась в овертайме со счетом 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличились Ансар Шайхмедденов (6-я минута), Райли Уолш (30), Джейк Масси (33) и Майкл Веккьоне (63). У московского клуба шайбы забросили Павел Порядин (9), Данил Пивчулин (14) и Лукас Локхарт (24).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 декабря 2025 • начало в 17:30
Закончен в OT
Барыс
4 : 3
Спартак Москва
05:03 • Ансар Шайхмедденов
(Джейк Масси, Данияр Самат)
29:53 • Рейли Уолш
(Данияр Самат)
32:08 • Джейк Масси
62:05 • Майк Веччионе
(Мэйсон Морелли, Иан Маккошен)
08:36 • Павел Порядин
13:45 • Danil Pivchulin
(Александр Беляев, Роман Бычков)
23:10 • Лукас Локхарт
(Адам Ружичка, Андрей Миронов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Эта победа стала 200-й в КХЛ для тренера "Барыса" Михаила Кравца.
Астанинский клуб прервал серию из четырех поражений и с 29 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции. "Спартак" (40 очков) впервые за пять матчей проиграл и идет шестым на Западе.
В следующем матче "Барыс" 7 декабря примет новосибирскую "Сибирь", "красно-белые" в тот же день сыграют в гостях с омским "Авангардом".
