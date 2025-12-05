Рейтинг@Mail.ru
Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
03:01 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/babkina-2059932198.html
Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России
Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России - РИА Новости, 05.12.2025
Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России
Народная артистка России Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки, действующие в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T03:01:00+03:00
2025-12-05T03:01:00+03:00
шоубиз
россия
рсфср
надежда бабкина
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
русская песня
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690510_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_652667855e8e211352eb85185287ca40.jpg
https://ria.ru/20251117/pugacheva-2055364865.html
россия
рсфср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569690510_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2131e40ab09aed778103a36fdea3f73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рсфср, надежда бабкина, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), русская песня, общество
Шоубиз, Россия, РСФСР, Надежда Бабкина, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Русская песня, Общество
Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки в России

РИА Новости: Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки, действующие в России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародная артистка России Надежда Бабкина
Народная артистка России Надежда Бабкина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Народная артистка России Надежда Бабкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Народная артистка России Надежда Бабкина потеряла все товарные знаки, действующие в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, товарные знаки "Надежда Бабкина", а также в виде личной росписи и инициалов певицы были поданы в Роспатент в 2015 году, в 2016 году Роспатент принял решение о регистрации. В сентябре 2025 года срок товарного знака истек.
Под этими товарными знаками Бабкина могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.
Надежда Бабкина – исполнительница народной и эстрадной песни, Народная артистка РСФСР и основательница ансамбля "Русская песня".
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Пугачева потеряла действующий в России товарный знак
17 ноября, 05:04
 
ШоубизРоссияРСФСРНадежда БабкинаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Русская песняОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала