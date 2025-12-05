Защита обжалует приговор предпринимателю, передавшему "Азову"* прожектор

После тестирования прожектора, как рассказал сам фигурант, "азовцы"* сообщили ему, что удовлетворены результатом и заинтересованы в новых поставках, чтобы противостоять российским беспилотникам, в том числе "Гераням".

По просьбе адвоката Ревина** в суде были осмотрены вещественные доказательства, в том числе его мобильный телефон. В ходе заседания были проиграны видео и голосовые сообщения из переписки подсудимого с гражданином Украины, из них следует, что представители "Азова"* действительно хвалили жителя Курска, а Ревин** давал им указания по сборке прожекторов. "Переписку я не узнаю, свой голос не узнаю, возможно, это искусственный интеллект", - указал фигурант.