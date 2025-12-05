Защита обжалует приговор предпринимателю, передавшему "Азову"* прожектор

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Защита обжалует 24-летний приговор российскому предпринимателю Виталию Ревину**, передавшего полку "Азов"* (признан в РФ террористической организацией) прожектор для противодействия беспилотникам, сообщил РИА Новости его адвокат Роман Лызлов.
"Будем обжаловать, мы настаиваем на оправдании", - сказал собеседник агентства.
Сегодня 2-й Западный окружной военный суд приговорил Ревина** к 24 годам лишения свободы. Прокурор требовал 25 лет.
Родившийся в Черниговской области россиянин Ревин**, который зарабатывал на изготовлении прожекторов, связался с представителем "Азова" и предложил участникам полка зенитный прожектор, который сам спроектировал, следует из озвученных в суде показаний обвиняемого. Он отправил его из Курска в Киев через Литву, в этом Ревину** помогали родственники с Украины.
После тестирования прожектора, как рассказал сам фигурант, "азовцы"* сообщили ему, что удовлетворены результатом и заинтересованы в новых поставках, чтобы противостоять российским беспилотникам, в том числе "Гераням".
Ревин** передавал полку всю техническую документацию, консультировал "Азов"* по сборке прожекторов на безвозмездной основе. Для их производства он закупал комплектующие из Китая на собственные средства, "руководствуясь личными убеждениями". Испытывал свои наработки Ревин** в Курске, соблюдая конспирацию. Также он тестировал генератор шума, то есть прибор для радиоэлектронной борьбы, чтобы передать его украинским военизированным формированиям.
Всего Ревин** собрал и передал "Азову"* один прожектор, ещё 30-35 изделий были собраны на Украине с его помощью и из деталей, приобретенных по его наводке. В случае успешного распространения разработки по Украине Ревин** планировал получить роялти и обосноваться в Европе.
Уже в суде Ревин** заявил, что не подтверждает показания, данные на стадии следствия, так как они были получены с нарушениями. В то же время он напомнил, что является гражданином РФ и Украины, от последнего гражданства не отказывается, как и от симпатий к этой стране. Его адвокат отметил, что вина Ревина** не доказана, в материалах дела нет сведений, фактически подтверждающих, что он направлял посылку с прожектором за рубеж, что она была доставлена на Украину.
По просьбе адвоката Ревина** в суде были осмотрены вещественные доказательства, в том числе его мобильный телефон. В ходе заседания были проиграны видео и голосовые сообщения из переписки подсудимого с гражданином Украины, из них следует, что представители "Азова"* действительно хвалили жителя Курска, а Ревин** давал им указания по сборке прожекторов. "Переписку я не узнаю, свой голос не узнаю, возможно, это искусственный интеллект", - указал фигурант.
Ревин** внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Внесен в перечень террористов и экстремистов.