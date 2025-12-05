https://ria.ru/20251205/avtobus-2060086366.html
Двое спортсменов оказались в больнице после ДТП в Кировской области
Двое спортсменов оказались в больнице после ДТП в Кировской области
Два человека госпитализированы после столкновения грузовика с автобусом с хоккеистами в Кировской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
