Рейтинг@Mail.ru
Двое спортсменов оказались в больнице после ДТП в Кировской области - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:40 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/avtobus-2060086366.html
Двое спортсменов оказались в больнице после ДТП в Кировской области
Двое спортсменов оказались в больнице после ДТП в Кировской области - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Двое спортсменов оказались в больнице после ДТП в Кировской области
Два человека госпитализированы после столкновения грузовика с автобусом с хоккеистами в Кировской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T14:40:00+03:00
2025-12-05T14:40:00+03:00
хоккей
происшествия
кировская область
киров
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060064705_0:14:1798:1025_1920x0_80_0_0_466374ca8155aba4bf3d146e1f2f7958.jpg
/20251031/figeredo-2051986222.html
кировская область
киров
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060064705_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_4110a5a21556042d70b10050c98c7b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
происшествия, кировская область, киров, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Хоккей, Происшествия, Кировская область, Киров, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Двое спортсменов оказались в больнице после ДТП в Кировской области

Двое спортсменов оказались в больнице после ДТП с автобусом в Кировской области

© Фото : соцсетиПоследствия ДТП с грузовиком и автобусом в Кировской области
Последствия ДТП с грузовиком и автобусом в Кировской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия ДТП с грузовиком и автобусом в Кировской области
Читать в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек – РИА Новости. Два человека госпитализированы после столкновения грузовика с автобусом с хоккеистами в Кировской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов сообщил, что утром в пятницу в Юрьянском районе в автобус, перевозивший на соревнования спортсменов команды "Родина-2", врезался грузовик. В результате ДТП пострадали 4 спортсмена возрастом 17-18 лет.
"Произошло столкновение грузового автомобиля с микроавтобусом, который перевозил 18 человек – молодежную команду хоккейного клуба "Родина" (Киров). Четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы, двое из них госпитализированы", - написала Волк в Telegram-канале.
Она добавила, что проводится проверка, уточняются причины и условия аварии. На место происшествия направлен транспорт для перевозки спортсменов в город Киров.
Дейвезон Фигередо - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Экс-чемпион UFC попал в ДТП, где его автомобиль несколько раз перевернулся
31 октября, 01:57
 
ХоккейПроисшествияКировская областьКировИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала