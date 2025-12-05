Двое спортсменов оказались в больнице после ДТП в Кировской области

Ранее первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов сообщил, что утром в пятницу в Юрьянском районе в автобус, перевозивший на соревнования спортсменов команды "Родина-2", врезался грузовик. В результате ДТП пострадали 4 спортсмена возрастом 17-18 лет.