В России предложили конфисковывать автомобиль за пьяную езду - РИА Новости, 05.12.2025
13:23 05.12.2025
В России предложили конфисковывать автомобиль за пьяную езду
В России предложили конфисковывать автомобиль за пьяную езду
В России предложили конфисковывать автомобиль за пьяную езду
Вологодское заксобрание предложило конфисковывать автомобиль за пьяную езду сразу после первого нарушения, а также запретить регистрацию транспортных средств...
В России предложили конфисковывать автомобиль за пьяную езду

В Вологде предложили конфисковывать автомобиль за пьяную езду

Автомобильное движение. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Вологодское заксобрание предложило конфисковывать автомобиль за пьяную езду сразу после первого нарушения, а также запретить регистрацию транспортных средств тем, кто ранее был привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, документы доступны в думской электронной базе.
Соответствующий пакет законопроектов внесен на обсуждение Совета законодателей. Изменения предлагается внести в статью 12.8 КоАП РФ и в статью 20 закона "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".
Сотрудник ГИБДД проверяет документы - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Суд разрешил забирать авто у пьяных водителей, независимо от их положения
16 октября, 05:14
"Предлагается установить дополнительное наказание в виде конфискации транспортного средства за управление им водителем, находящимся в состоянии опьянения (в том числе не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами)", - сказано в проекте пояснительной записки.
Документом предусматривается, что дополнительное наказание в виде конфискации транспортного средства будет применяться по усмотрению суда. По мнению авторов инициативы, принятие проектируемого изменения будет способствовать повышению уровня безопасности на автомобильных дорогах страны.
"Предлагается дополнить часть 5 статьи 20 ФЗ № 283-ФЗ новым основанием для отказа в совершении регистрационных действий – обращение в регистрационное подразделение лица, имеющего судимость или привлеченного к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения", - сказано в проекте пояснительной записки.
Уточняется, что отказать в регистрации смогут только в случае обращения физического лица.
Мужчина проходит обследование на состояние алкогольного опьянения - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Обновился порядок медосвидетельствования на состояние опьянения
1 сентября, 01:46
По мнению авторов инициативы, данное предложение напрямую способствует достижению национальных целей. Добавляется, что лишая лицо, систематически нарушающее закон, возможности легально зарегистрировать на себя автомобиль, государство создает существенное препятствие для повторного совершения правонарушения.
В настоящее время в России действует норма, предусматривающая конфискацию транспортного средства за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за это повторно.
Кроме того, за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Также предусмотрено наказание за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим водительских прав либо лишенных водительских прав, в виде ареста на срок от 10 до 15 суток или наложения штрафа в размере 45 тысяч рублей на лиц, в отношении которых не может применяться административный арест (в соответствии с КоАП РФ).
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Магаданской области будут платить за информацию о пьяных водителях
27 июня, 12:57
 
