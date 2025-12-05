В России упали продажи подержанных автомобилей

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Специалисты фиксируют падение в ноябре в сравнении с октябрем продаж подержанных автомобилей в России на 9%, при этом в годовой динамике отмечается плавный рост: с начала года спрос на такие авто вырос на 2%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром".

"После роста продаж подержанных машин в сентябре и октябре, который наблюдался на фоне новостей об изменении расчета утильсбора и снижения ключевой ставки, в ноябре мы увидели падение. Спрос на автомобили с пробегом упал на 9% за месяц", - сообщил собеседник.

По его словам, аналитики связывают падение продаж со снижением ажиотажного спроса после новостей о точной дате вступления в силу новых ставок утилизационного сбора.

"В сентябре и октябре китайские модели показывали самые большие среднемесячные темпы роста: в сентябре +13%, в октябре +18%. В ноябре при общем снижении продаж подержанных авто именно китайские модели показали максимальную "глубину" падения - в 11%. Их суммарная доля на рынке составляет порядка 3%", - отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что продажи немецких моделей упали за месяц на 7%, их доля на рынке - 10%. В начале осени именно немецкие авто после китайских показывали лучшие продажи. Спрос на корейские автомобили в ноябре снизился на 10% при росте на 9% в октябре и на 8% - в сентябре.

За месяц подержанные автомобили европейских и американских брендов упали на 8%, в октябре и сентябре они показывали рост на 11% и на 8% соответственно. Также на 8% в ноябре упали продажи российских авто, в октябре был рост на 7%, а в сентябре — на 4%. Японские автомобили, которые занимают большую долю вторичного рынка - 46%, в ноябре показали падение продаж также на 10%.