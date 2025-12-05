https://ria.ru/20251205/ataka-2059930038.html
В Темрюке из-за атаки БПЛА повреждена портовая инфраструктура
В Темрюке из-за атаки БПЛА повреждена портовая инфраструктура - РИА Новости, 05.12.2025
В Темрюке из-за атаки БПЛА повреждена портовая инфраструктура
В Темрюке из-за налета дронов ВСУ пострадали элементы портовой инфраструктуры, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 05.12.2025
В Темрюке из-за атаки БПЛА повреждена портовая инфраструктура, пострадавших нет