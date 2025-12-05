Артамонов: Липецкая область в числе лидеров госпрограммы "Спорт России"

ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Липецкая область вошла в десятку лучших регионов страны по реализации госпрограммы "Спорт России", сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, об этом рассказали на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы "Спорт России". На нем подвели итоги программы в 2025 году и обсудили планы на 2026 год.

Артамонов отметил, что регионе за последние пять лет построено больше 70 спортивных объеĸтов – от крупных, таких как ледовый дворец в Добром, ФОК в Ельце, стадион в Измалково, до спортзалов и площадок "у дома".

Липецкая область одна из немногих в стране выполнила федеральный стандарт по обеспечению спортшкол экипировкой и инвентарем. С 2023 года реализуются губернаторские авторские проекты – Мультиспортивная детская и Мультиспортивная семейная лиги. В этом году появилась третья лига – инклюзивно-адаптивная для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов СВО.