Артамонов: Липецкая область в числе лидеров госпрограммы "Спорт России" - 05.12.2025
Липецкая область
 
17:00 05.12.2025
Артамонов: Липецкая область в числе лидеров госпрограммы "Спорт России"
Артамонов: Липецкая область в числе лидеров госпрограммы "Спорт России"
Артамонов: Липецкая область в числе лидеров госпрограммы "Спорт России"
Липецкая область вошла в десятку лучших регионов страны по реализации госпрограммы "Спорт России", сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.12.2025
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
елец
игорь артамонов, липецкая область, елец
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Елец
Артамонов: Липецкая область в числе лидеров госпрограммы "Спорт России"

Игорь Артамонов: Липецкая область вошла в лидеры госпрограммы "Спорт России"

Игорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Липецкая область вошла в десятку лучших регионов страны по реализации госпрограммы "Спорт России", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, об этом рассказали на заседании правительственной комиссии по реализации комплексной госпрограммы "Спорт России". На нем подвели итоги программы в 2025 году и обсудили планы на 2026 год.
Артамонов отметил, что регионе за последние пять лет построено больше 70 спортивных объеĸтов – от крупных, таких как ледовый дворец в Добром, ФОК в Ельце, стадион в Измалково, до спортзалов и площадок "у дома".
Липецкая область одна из немногих в стране выполнила федеральный стандарт по обеспечению спортшкол экипировкой и инвентарем. С 2023 года реализуются губернаторские авторские проекты – Мультиспортивная детская и Мультиспортивная семейная лиги. В этом году появилась третья лига – инклюзивно-адаптивная для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов СВО.
"Мы делаем ставку на массовый и детский спорт – потому что из него вырастают и чемпионы, и просто здоровые люди", – сказал Артамонов.
 
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец
 
 
