Армянский суд арестовал архиепископа Аршака - РИА Новости, 05.12.2025
10:55 05.12.2025 (обновлено: 11:04 05.12.2025)
Армянский суд арестовал архиепископа Аршака
Суд в Ереване арестовал на два месяца главу канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил адвокат Арсен...
в мире
ереван
ереван
в мире, ереван
Армянский суд арестовал архиепископа Аршака

ЕРЕВАН, 5 дек - РИА Новости. Суд в Ереване арестовал на два месяца главу канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил адвокат Арсен Бабаян.
"Судья Масис Мелконян удовлетворил ходатайство следователя и применил в отношении владыки Аршака двухмесячный арест", - сообщил Бабаян журналистам.
По его словам, защита намерена обжаловать это решение.
Ранее в четверг пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". По ее словам, архиепископ Аршак был задержан и будет доставлен в суд. При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что владыку обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина II. Он назвал обвинения нелепыми и смешными.
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Заключенные армянские архиепископы осудили попытки раскола церкви
30 ноября, 22:47
 
В миреЕреван
 
 
