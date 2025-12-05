Права 172 обманутых дольщиков восстановлены в Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 5 дек - РИА Новости. Завершено строительство многоквартирного жилого дома в Северодвинске в Архангельской области, где 172 обманутых дольщика, пострадавших от действий предыдущего недобросовестного застройщика, смогут получить квартиры, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Строительство многоквартирного жилого дома в городе корабелов завершено на пересечении улиц Северной и Дзержинского, известного как ЖК "Северный".

"На сегодняшний день застройщик досрочно выполнил взятые на себя обязательства по завершению строительства – благодаря такому государственно-частному партнерству нам удалось восстановить права 172 дольщиков, которые наконец-то переедут в новое жилье", - сообщил Цыбульский в соцсетях.

По словам главы региона, сейчас в региональном реестре обманутых дольщиков остаются 97 человек – они получат новые квартиры в 2027 году после завершения строительства еще трех домов.

Завершение строительства объекта стало возможным благодаря тесному сотрудничеству регионального правительства, администрации Северодвинска и нового инвестора, который обязался достроить здание, отметили в пресс-службе правительства области.

Возведение ЖК "Северный" остановилось после того, как предыдущий застройщик был признан банкротом в 2022 году, что оставило дольщиков без жилья. Это произошло, поскольку проект реализовывался без использования эскроу-счетов – механизма, позволяющего защитить инвестиции людей и минимизировать риски, связанные с финансовыми трудностями застройщика.

На протяжении двух лет велись активные поиски нового застройщика для завершения строительства и передачи жилых помещений дольщикам. В 2024 году правительство Архангельской области признало возведение этого объекта масштабным инвестиционным проектом в рамках программы по ликвидации недостроенного жилья, что позволило привлечь нового инвестора.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин, принятые меры стали результатом реализации поручения президента РФ Владимира Путина, направленного на защиту прав людей, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов.