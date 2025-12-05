https://ria.ru/20251205/arest-2059958713.html
В Севастополе арестовали чиновника, подозреваемого в получении взятки
В Севастополе арестовали чиновника, подозреваемого в получении взятки
В Севастополе арестовали чиновника, подозреваемого в получении взятки
Заместитель председателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя задержан по подозрению в получении и взятки в размере 5,5 млн руб, он арестован
В Севастополе арестовали чиновника, подозреваемого в получении взятки
В Севастополе арестовали чиновника по подозрению во взятке в 5,5 млн руб
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя задержан по подозрению в получении и взятки в размере 5,5 млн руб, он арестован, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя.
"Задержан заместитель председателя Совета внутригородского муниципального образования Нахимовского округа г. Севастополя, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере... Нахимовским районным судом г. Севастополя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что общий размер взятки составил 5,5 миллионов рублей.
По данным следствия, в июле 2024 года подозреваемый потребовал от директора строительной фирмы взятку за лоббирование его интересов для выполнения работ по благоустройству общественных территории и установку детских площадок на территории Нахимовского района. Взятка составила 4,5 миллиона рублей деньгами, а также ремонт эллинга депутата в Стрелецкой бухте на сумму более миллиона рублей.
В отношении заместителя председателя Совета возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России
("Получение должностным лицом взятки в виде денег и в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенные в особо крупном размере"). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, сообщили в УФСБ.