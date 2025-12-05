В Севастополе арестовали чиновника, подозреваемого в получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Нахимовского муниципального округа Севастополя задержан по подозрению в получении и взятки в размере 5,5 млн руб, он арестован, сообщила пресс-служба УФСБ Крыма и Севастополя.

"Задержан заместитель председателя Совета внутригородского муниципального образования Нахимовского округа г. Севастополя, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере... Нахимовским районным судом г. Севастополя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле 2024 года подозреваемый потребовал от директора строительной фирмы взятку за лоббирование его интересов для выполнения работ по благоустройству общественных территории и установку детских площадок на территории Нахимовского района. Взятка составила 4,5 миллиона рублей деньгами, а также ремонт эллинга депутата в Стрелецкой бухте на сумму более миллиона рублей.