В Красноярске арестовали подозреваемого в мошенничестве директора ЦТЛ - РИА Новости, 05.12.2025
07:09 05.12.2025
В Красноярске арестовали подозреваемого в мошенничестве директора ЦТЛ
В Красноярске арестовали подозреваемого в мошенничестве директора ЦТЛ
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
происшествия, красноярск, россия, красноярский край
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 дек - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал и отправил в СИЗО-1 по 27 января 2026 года директора государственного предприятия "Центр транспортной логистики" (ГПКК ЦТЛ) Андрея Августиновича, подозреваемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Центральным районным судом Красноярска 03.12.2025 года избрана мера пресечения директору государственного предприятия Красноярского края "Центр транспортной логистики" Августиновичу А.М., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении подозреваемого Августиновича... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, то есть по 27 января 2026 года включительно", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что Августинович отправлен в СИЗО №1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Центр транспортной логистики (ГПКК ЦТЛ) - крупное государственное транспортно-логистическое предприятие региона, является заказчиком работ по строительству красноярского метротрама.
