В Красноярске арестовали подозреваемого в мошенничестве директора ЦТЛ

КРАСНОЯРСК, 5 дек - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал и отправил в СИЗО-1 по 27 января 2026 года директора государственного предприятия "Центр транспортной логистики" (ГПКК ЦТЛ) Андрея Августиновича, подозреваемого в мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.