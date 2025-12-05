https://ria.ru/20251205/arest-2059946079.html
В Красноярске арестовали директора "Центра транспортной логистики"
КРАСНОЯРСК, 5 дек - РИА Новости. Директор "Центра транспортной логистики" Андрей Августинович арестован в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Августинович арестован, но пока нет информации за что", - сказал собеседник.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация об аресте директора "Центра транспортной логистики" Андрея Августиновича по подозрению в мошенничестве.