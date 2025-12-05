В Красноярске арестовали директора "Центра транспортной логистики"

КРАСНОЯРСК, 5 дек - РИА Новости. Директор "Центра транспортной логистики" Андрей Августинович арестован в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Августинович арестован, но пока нет информации за что", - сказал собеседник.