Рейтинг@Mail.ru
Операции с российскими активами без ее согласия станут кражей, заявил посол - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/aktivy-2060218466.html
Операции с российскими активами без ее согласия станут кражей, заявил посол
Операции с российскими активами без ее согласия станут кражей, заявил посол - РИА Новости, 05.12.2025
Операции с российскими активами без ее согласия станут кражей, заявил посол
Любые операции с замороженными российскими активами без согласия РФ станут кражей, которая будет иметь масштабные последствия, заявил посол России в Германии... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T21:03:00+03:00
2025-12-05T21:03:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
сергей нечаев (дипломат)
евросоюз
еврокомиссия
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:346:2048:1498_1920x0_80_0_0_259304a5b37a7fdd29f69c34a6250a89.jpg
https://ria.ru/20251205/orban-2060110028.html
https://ria.ru/20251205/evropa-2060210168.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751324926_0:241:2048:1777_1920x0_80_0_0_337977df87c2c7a22771704e19e5ab26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, сергей нечаев (дипломат), евросоюз, еврокомиссия, g7
В мире, Россия, Украина, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Евросоюз, Еврокомиссия, G7
Операции с российскими активами без ее согласия станут кражей, заявил посол

Посол Нечаев: операции с активами РФ без согласия станут кражей с последствиями

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Любые операции с замороженными российскими активами без согласия РФ станут кражей, которая будет иметь масштабные последствия, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
"Любая операция с суверенными активами России без согласия России будет представлять собой кражу. И очевидно, что кража российских государственных средств будет иметь масштабные последствия", - говорится в заявлении посла, направленном агентству Франс Пресс.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Бельгия боится проиграть суд после изъятия российских активов, заявил Орбан
15:45
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Постпредстве рассказали о цели кражи российских активов ЕС
20:12
 
В миреРоссияУкраинаГерманияСергей Нечаев (дипломат)ЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала