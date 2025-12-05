Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии напомнили, что за изъятие российских активов грозит суд - РИА Новости, 05.12.2025
15:42 05.12.2025
В Бельгии напомнили, что за изъятие российских активов грозит суд
В Бельгии напомнили, что за изъятие российских активов грозит суд
2025-12-05T15:42:00+03:00
2025-12-05T15:42:00+03:00
в мире
россия
бельгия
украина
тео франкен
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
россия
бельгия
украина
в мире, россия, бельгия, украина, тео франкен, евросоюз, еврокомиссия, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Бельгия, Украина, Тео Франкен, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear, Санкции в отношении России
В Бельгии напомнили, что за изъятие российских активов грозит суд

Глава бельгийского депозитария напомнила, что за изъятие активов РФ грозит суд

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Глава бельгийского депозитария ِEuroclear Валери Урбен, где хранятся замороженные в ЕС активы ЦБ России, напомнила, что за их изъятие грозит суд, они являются финансами суверенного государства, охраняемыми международным правом, и принадлежат народу России.
Еврокомиссия, несмотря на категорический протест Бельгии, Венгрии, Европейского центрабанка и самого депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы ЦБ России на сумму более 180 миллиардов евро, в среду предложила варианты финансирования Украины за счет использования суверенных российских активов. Всего же ЕК рассматривает возможность использовать до 210 миллиардов евро российских средств. Москва неоднократно заявляла, что незаконная заморозка российских активов и передача Украине средств от этих активов является воровством и противоречит всем нормам и правилам.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
FT: в ЕС встревожены, что переговоры России и США затронули тему активов
10:15
"Это деньги российского народа… Здесь есть не только финансово-экономический аспект, но и вопрос национальной гордости… Международный правовой режим защищает государственные активы", - приводит слова Урбен издание 7sur7 из интервью телеканалу RTBF.
Глава депозитария подчеркнула, что Еврокомиссия, выступив с таким планом, не понимает, как функционируют финансовые рынки, и какую роль играет Euroclear.
Урбен отметила, что в случае, если Еврокомиссия в одностороннем порядке решит выделить деньги Украине, депозитарий обратится в суд для защиты себя и своих инвесторов. По ее словам, изъятие российских активов создаст угрозу Euroclearи Бельгии.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Германия хочет быстрее решить вопрос с российскими активами, пишет FT
10:13
Ранее глава минобороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявлял, что Бельгия все еще отказывается использовать замороженные активы ЦБ РФ для кредита Украине без гарантий ЕС и не позволит себя склонить в этом вопросе. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее неоднократно заявлял, что его стране необходимы конкретные и надежные гарантии от стран ЕС для реализации плана Еврокомиссии по использованию активов ЦБ РФ как основы для кредита Украине.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Британия готова передать замороженные активы Украине, пишут СМИ
03:53
 
