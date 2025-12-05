Парламент Бельгии встретил овациями отказ от передачи российских активов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Парламент Бельгии тепло приветствовал решение об отказе от передачи замороженных на территории страны российских активов Европейской комиссии, которая намеревалась перевести эти средства Украине, сообщает издание Euractiv.
"Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили в парламенте бурными аплодисментами, когда он отверг обвинения <…> из-за обеспокоенности страны по поводу плана Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для обеспечения репарационного кредита Киеву", — сообщается в материале.
В тексте указывается, что премьер-министр де Вевер выдвинул Еврокомиссии требования — в случае снятия санкций с Москвы разделить бремя возможных правовых проблем, на что не последовало положительного ответа.
"Любая страна на нашем месте выдвинула бы точно такие же требования", — цитирует издание слова премьер-министра.
Ситуация с российскими активами
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.