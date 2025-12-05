Рейтинг@Mail.ru
03:35 05.12.2025 (обновлено: 11:16 05.12.2025)
Парламент Бельгии встретил овациями отказ от передачи российских активов
Парламент Бельгии встретил овациями отказ от передачи российских активов
Парламент Бельгии встретил овациями отказ от передачи российских активов

Euractiv: В Бельгии встретили овациями отказ от передачи Еврокомиссии активов РФ

© Bart De Wever/XПремьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили овациями за отказ от передачи Еврокомиссии активов РФ
Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили овациями за отказ от передачи Еврокомиссии активов РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Bart De Wever/X
Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили овациями за отказ от передачи Еврокомиссии активов РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Парламент Бельгии тепло приветствовал решение об отказе от передачи замороженных на территории страны российских активов Европейской комиссии, которая намеревалась перевести эти средства Украине, сообщает издание Euractiv.
«
"Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили в парламенте бурными аплодисментами, когда он отверг обвинения <…> из-за обеспокоенности страны по поводу плана Европейской комиссии использовать замороженные российские активы для обеспечения репарационного кредита Киеву", — сообщается в материале.
В тексте указывается, что премьер-министр де Вевер выдвинул Еврокомиссии требования — в случае снятия санкций с Москвы разделить бремя возможных правовых проблем, на что не последовало положительного ответа.
«
"Любая страна на нашем месте выдвинула бы точно такие же требования", — цитирует издание слова премьер-министра.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Бельгия против кредита Киеву под активы России, заявила Каллас
1 декабря, 10:47
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
На Западе не верят в поражение России на Украине, заявил премьер Бельгии
3 декабря, 12:05
 
