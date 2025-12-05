Рейтинг@Mail.ru
13:32 05.12.2025
Россия и Индия уверены в эффективности борьбы с терроризмом в Афганистане
Россия и Индия уверены в эффективности борьбы с терроризмом в Афганистане
Россия и Индия уверены в эффективности борьбы с терроризмом в Афганистане

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия уверены, что борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и эффективный характер, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении".
Документ опубликован на сайте Кремля.
"Лидеры приветствовали контртеррористические меры в отношении международных террористических группировок, в том числе ИГИЛ*, ИГПХ* и их филиалов, и выразили уверенность, что борьба с терроризмом в Афганистане будет носить всеобъемлющий и эффективный характер. Лидеры подчеркнули необходимость оказания срочной и бесперебойной гуманитарной помощи афганскому населению", - говорится в документе.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Путин и Моди отметили тесную координацию двух стран по Афганистану
