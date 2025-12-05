https://ria.ru/20251205/aeroporty-2059957571.html
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 05.12.2025
В трех аэропортах сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса, сообщает Росавиация. РИА Новости, 05.12.2025
владикавказ
беслан
грозный
