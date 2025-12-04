Жители Забайкалья передали 3 мотоцикла землякам в зону спецоперации

Мотоциклы, которые передали в зону спецоперации

Мотоциклы, которые передали в зону спецоперации

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Жители Забайкальского края передали три мотоцикла "Урал" в зону спецоперации, сообщил губернатор региона Александр Осипов.

"Нашим воинам на передовую земляки отправили три легендарных "Урала". За каждым – история наших неравнодушных забайкальцев", - написал Осипов в своём Тelegram-канале.

Он рассказал, что семья Щербаковых-Сизиковых из села Танга отправила мотоцикл своего отца. Супруги Надежда Черкасова и Игорь Головков из забайкальского села Черемхово передали землякам свой мотоцикл. Также, не раздумывая, передал технику и Игорь Воронин из села Улёты.

По словам губернатора Забайкалья, жители уверены, что "находясь в тылу, должны помогать нашим бойцам".