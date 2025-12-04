Рейтинг@Mail.ru
Жители Забайкалья передали 3 мотоцикла землякам в зону спецоперации
Надежные люди
 
15:03 04.12.2025
Жители Забайкалья передали 3 мотоцикла землякам в зону спецоперации
Жители Забайкалья передали 3 мотоцикла землякам в зону спецоперации - РИА Новости, 04.12.2025
Жители Забайкалья передали 3 мотоцикла землякам в зону спецоперации
Жители Забайкальского края передали три мотоцикла "Урал" в зону спецоперации, сообщил губернатор региона Александр Осипов. РИА Новости, 04.12.2025
надежные люди
забайкальский край
черемхово
александр осипов
забайкальский край
черемхово
2025
забайкальский край, черемхово, александр осипов
Надежные люди, Забайкальский край, Черемхово, Александр Осипов
Жители Забайкалья передали 3 мотоцикла землякам в зону спецоперации

Жители Забайкальского края передали три мотоцикла "Урал" в зону спецоперации

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Жители Забайкальского края передали три мотоцикла "Урал" в зону спецоперации, сообщил губернатор региона Александр Осипов.
"Нашим воинам на передовую земляки отправили три легендарных "Урала". За каждым – история наших неравнодушных забайкальцев", - написал Осипов в своём Тelegram-канале.
Он рассказал, что семья Щербаковых-Сизиковых из села Танга отправила мотоцикл своего отца. Супруги Надежда Черкасова и Игорь Головков из забайкальского села Черемхово передали землякам свой мотоцикл. Также, не раздумывая, передал технику и Игорь Воронин из села Улёты.
По словам губернатора Забайкалья, жители уверены, что "находясь в тылу, должны помогать нашим бойцам".
"Отдельная благодарность тем, кто помог с доставкой до посёлка Горного. Спасибо каждому неравнодушному забайкальцу", - сказал Осипов.
Надежные людиЗабайкальский крайЧеремховоАлександр Осипов
 
 
