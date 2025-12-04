Рейтинг@Mail.ru
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света" - РИА Новости, 04.12.2025
14:12 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/zhiteli-2059772199.html
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света"
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света" - РИА Новости, 04.12.2025
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света"
Жители Украины второй год подряд чаще всего запрашивали в поисковике Google "график отключения света", а наибольший интерес среди персон был к украинскому... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:12:00+03:00
2025-12-04T14:12:00+03:00
в мире
украина
сша
александр усик
меланья трамп
александр сырский
google
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
сша
в мире, украина, сша, александр усик, меланья трамп, александр сырский, google, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Александр Усик, Меланья Трамп, Александр Сырский, Google, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света"

"График отключения света" 2-ой год подряд стал запросом года в Google на Украине

© AP Photo / Felipe DanaНеосвещенная улица в центре Киева, Украина
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Жители Украины второй год подряд чаще всего запрашивали в поисковике Google "график отключения света", а наибольший интерес среди персон был к украинскому боксеру Александру Усику, следует из данных сервиса Google Trends, отслеживающего самые быстрорастущие запросы.
Согласно данным сервиса, на первом месте по запросам среди граждан Украины были графики отключения света. Следом идут телепроект "Холостяк 2025", сериал "Игра в кальмара 2". В первую десятку также вошли запросы: "лабубу", "Усик - Дюбуа", "Евровидение 2025".
В категории "Персона" лидером по возрастанию интереса стал боксер Александр Усик. Также пользователи активно искали информацию о премьер-министре Украины Юлии Свириденко и первой леди США Мелании Трамп.
Кроме того, в 2025 году украинские пользователи чаще всего пытались выяснить значение понятий "белый билет", "НАБУ", "мобилизационное распоряжение" и "договор пожизненного содержания".
Сервис Google Trends в 2024 году сообщал, что жители Украины чаще всего запрашивали в течение года в Google "график отключения света", а наибольший интерес среди персон был к главкому ВСУ Александру Сырскому.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
 
