https://ria.ru/20251204/zhiteli-2059772199.html
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света"
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света" - РИА Новости, 04.12.2025
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света"
Жители Украины второй год подряд чаще всего запрашивали в поисковике Google "график отключения света", а наибольший интерес среди персон был к украинскому... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:12:00+03:00
2025-12-04T14:12:00+03:00
2025-12-04T14:12:00+03:00
в мире
украина
сша
александр усик
меланья трамп
александр сырский
google
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_bfd71a15d0bcdd43d008a56ad35b8ee6.jpg
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053725030.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d05ebc9a38b92d0cb40d3d97bfe4b3e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, александр усик, меланья трамп, александр сырский, google, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Александр Усик, Меланья Трамп, Александр Сырский, Google, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины
На Украине запросом года в Google стал "график отключения света"
"График отключения света" 2-ой год подряд стал запросом года в Google на Украине