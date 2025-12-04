Рейтинг@Mail.ru
Жалобы на решение по иску ГП к экс-мэру Владивостока поступили в апелляцию - РИА Новости, 04.12.2025
03:33 04.12.2025
Жалобы на решение по иску ГП к экс-мэру Владивостока поступили в апелляцию
Жалобы на решение по иску ГП к экс-мэру Владивостока поступили в апелляцию - РИА Новости, 04.12.2025
Жалобы на решение по иску ГП к экс-мэру Владивостока поступили в апелляцию
Жалобы на решение по первому иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, членам его семьи и ряду других ответчиков, которым с них взыскано... РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, владивосток, россия, таиланд, генеральная прокуратура рф, приморский краевой суд, госдума рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Таиланд, Генеральная прокуратура РФ, Приморский краевой суд, Госдума РФ
Жалобы на решение по иску ГП к экс-мэру Владивостока поступили в апелляцию

РИА Новости: жалобы на решение по иску ГП к Владимиру Николаеву поступили в суд

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВладимир Николаев
Владимир Николаев - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Владимир Николаев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Жалобы на решение по первому иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, членам его семьи и ряду других ответчиков, которым с них взыскано свыше 590 миллионов рублей и недвижимость, поступили в Приморский краевой суд, следует из материалов суда.
В суд первой инстанции жалобы на решение по первому иску были поданы в середине ноября, сообщала РИА Новости руководитель объединённой пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Суд снял арест с имущества экс-мэра Владивостока Гуменюка
26 ноября, 09:42
На сайте апелляционной инстанции указано, что дело передано судье 2 декабря. Дата рассмотрения пока не назначена.
В июле суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к Николаеву, его сестре - депутату Госдумы Виктории Николаевой, его матери Раисе Николаевой и ряду компаний во Владивостоке об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции. В суде РИА Новости сообщали, что Генпрокуратурой "выявлены нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Николаевым в период исполнения функций представителя власти". РИА Новости выяснило, что учредителем в большинстве компаний, фигурирующих в иске, является мать Николаева. Суд обратил в федеральную собственность 821 объект недвижимости: имущественный комплекс санатория "Амурский залив", офисные помещения, участки, нежилые помещения и прочее. Также с ответчиков взыскано свыше 590 миллионов рублей.
В октябре Ленинский районный суд Владивостока по новому иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Николаева, его матери и других лиц, полученное в нарушение антикоррупционного законодательства, общей стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.
Николаев был главой Владивостока в 2004-2008 годах, до этого был депутатом заксобрания Приморья. В 2007 году его осудили на 4,5 года условно за превышение и злоупотребление полномочиями и на три года лишили права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года, с этого дня Николаев сложил полномочия мэра Владивостока. Советский районный суд 19 сентября 2008 года удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене условной меры наказания Николаеву на реальный срок, поскольку осужденный не явился на ежемесячную регистрацию в инспекцию. В суд поступало заявление Николаева о том, что он проходит лечение в Таиланде, но суд его не принял. Спустя 10 лет экс-мэр вернулся в Россию, в Приморье он занимается бизнесом, также основал фонд.
Игорь Пушкарев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Активы семьи осужденного экс-мэра Владивостока передали в доход государства
5 ноября, 10:50
 
ПроисшествияВладивостокРоссияТаиландГенеральная прокуратура РФПриморский краевой судГосдума РФ
 
 
