Жалобы на решение по иску ГП к экс-мэру Владивостока поступили в апелляцию

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Жалобы на решение по первому иску Генпрокуратуры к экс-мэру Владивостока Владимиру Николаеву, членам его семьи и ряду других ответчиков, которым с них взыскано свыше 590 миллионов рублей и недвижимость, поступили в Приморский краевой суд, следует из материалов суда.