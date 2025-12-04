https://ria.ru/20251204/zavod-2059772517.html
"Черкизово" опроверг информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве
"Черкизово" опроверг информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве - РИА Новости, 04.12.2025
"Черкизово" опроверг информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве
Группа "Черкизово" опровергла РИА Новости информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве, была проведена диагностика на туберкулез среди сотрудников - ни у РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:15:00+03:00
2025-12-04T14:15:00+03:00
2025-12-04T14:34:00+03:00
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862932519_0:83:3059:1804_1920x0_80_0_0_0103213a714dc056266d4ac29773b729.jpg
https://ria.ru/20251118/istochnik-2055629167.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862932519_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_f661bac2fbd1cf82b57ffde1b794f4ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
"Черкизово" опроверг информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве
РИА Новости: "Черкизово" опроверг информацию о вспышке туберкулеза на заводе
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Группа "Черкизово" опровергла РИА Новости информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве, была проведена диагностика на туберкулез среди сотрудников - ни у кого диагноз не подтвердился.
"Группа "Черкизово" опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию о вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе (Москва
) ... Персонал прошел многоэтапную диагностику на туберкулез. К настоящему времени ни у кого из работников диагноз туберкулеза не подтвердился", - говорится в сообщении.
Компания отметила, что в августе этого года у одного из работников предприятия, проходившего медобследование перед операцией, было выявлено заболевание в закрытой форме. "Это единственный подтвержденный случай среди сотрудников завода, общее количество которых превышает 1,5 тысячи человек", - подчеркнули в компании
Также там добавили, что на предприятии была проведена дополнительная санитарная обработка, согласно предписанию Роспотребнадзора
.
По словам компании, завод продолжает работать в штатном режиме и находится в контакте с контролирующими органами.