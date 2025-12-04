"Черкизово" опроверг информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Группа "Черкизово" опровергла РИА Новости информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве, была проведена диагностика на туберкулез среди сотрудников - ни у кого диагноз не подтвердился.

"Группа "Черкизово" опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию о вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе ( Москва ) ... Персонал прошел многоэтапную диагностику на туберкулез. К настоящему времени ни у кого из работников диагноз туберкулеза не подтвердился", - говорится в сообщении.

Компания отметила, что в августе этого года у одного из работников предприятия, проходившего медобследование перед операцией, было выявлено заболевание в закрытой форме. "Это единственный подтвержденный случай среди сотрудников завода, общее количество которых превышает 1,5 тысячи человек", - подчеркнули в компании

Также там добавили, что на предприятии была проведена дополнительная санитарная обработка, согласно предписанию Роспотребнадзора