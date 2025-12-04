Рейтинг@Mail.ru
"Черкизово" опроверг информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве
14:15 04.12.2025 (обновлено: 14:34 04.12.2025)
"Черкизово" опроверг информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве
москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе
Сотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник в производственном цехе на мясоперерабатывающем заводе. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Группа "Черкизово" опровергла РИА Новости информацию о вспышке туберкулеза на заводе в Москве, была проведена диагностика на туберкулез среди сотрудников - ни у кого диагноз не подтвердился.
"Группа "Черкизово" опровергает появившуюся в ряде СМИ информацию о вспышке туберкулеза на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе (Москва) ... Персонал прошел многоэтапную диагностику на туберкулез. К настоящему времени ни у кого из работников диагноз туберкулеза не подтвердился", - говорится в сообщении.
Компания отметила, что в августе этого года у одного из работников предприятия, проходившего медобследование перед операцией, было выявлено заболевание в закрытой форме. "Это единственный подтвержденный случай среди сотрудников завода, общее количество которых превышает 1,5 тысячи человек", - подчеркнули в компании
Также там добавили, что на предприятии была проведена дополнительная санитарная обработка, согласно предписанию Роспотребнадзора.
По словам компании, завод продолжает работать в штатном режиме и находится в контакте с контролирующими органами.
18 ноября, 08:42
Источник: в Челябинске задержали главу туберкулезной больницы ГУФСИН
18 ноября, 08:42
 
МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
