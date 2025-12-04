Рейтинг@Mail.ru
На Западе начали спекулировать на теме климата, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/zapad-2059901525.html
На Западе начали спекулировать на теме климата, заявил Путин
На Западе начали спекулировать на теме климата, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
На Западе начали спекулировать на теме климата, заявил Путин
Политические элиты на Западе начали спекулировать на волнующих людей вопросах, в том числе теме изменения климата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:50:00+03:00
2025-12-04T20:50:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059899942_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bacd92b93d0810c024c47d9faba1a9c0.jpg
https://ria.ru/20251204/putin-2059901408.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин ответил на вопросы индийских журналистов
Путин ответил на вопросы индийских журналистов
2025-12-04T20:50
true
PT1M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059899942_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c82cff6295beabe33b3c4ffb709ad63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Путин
На Западе начали спекулировать на теме климата, заявил Путин

Путин: Запад пытается спекулировать на проблемах климата и окружающей среды

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Политические элиты на Западе начали спекулировать на волнующих людей вопросах, в том числе теме изменения климата, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга India Today Group после интервью.
"Политические элиты начали спекулировать на тех вопросах, которые людей волнуют. Окружающая среда важна? Очень важна. Климат меняется? Меняется. Это нас беспокоит? Очень беспокоит",- сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин заявил о работе над борьбой с изменением климата
Вчера, 20:50
 
В миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала