Запад манипулирует мнением общества о России, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2025
19:56 04.12.2025
Запад манипулирует мнением общества о России, заявил Путин
Запад манипулирует общественным мнением в отношении России, чтобы оправдать свою агрессивную политику против Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:56:00+03:00
2025-12-04T19:56:00+03:00
россия
москва
владимир путин
россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Запад манипулирует мнением общества о России, заявил Путин

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Запад манипулирует общественным мнением в отношении России, чтобы оправдать свою агрессивную политику против Москвы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они это делают для того, чтобы напугать свое население, злоупотребляют своим положением. Это называется "манипуляция общественным мнением". Их цель - оправдать свою агрессивную политику в отношении России", - сказал российский лидер в интервью телеканалу India Today.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На Западе сделали заявление после нового высказывания Трампа о Путине
Вчера, 08:39
 
РоссияМоскваВладимир Путин
 
 
