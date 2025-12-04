Рейтинг@Mail.ru
Запад признал, что не собирался соблюдать Минские соглашения, заявил Путин
19:25 04.12.2025
Запад признал, что не собирался соблюдать Минские соглашения, заявил Путин
в мире
украина
россия
владимир путин
в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Запад открыто признал, что никогда не собирался соблюдать Минские соглашения, их подписание было нужно с целью позволить Украине вооружиться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы восемь лет пытались решить вопросы мирным путём, подписали Минские соглашения, надеясь, что их можно будет решить мирным путём, но западные лидеры открыто признали, что никогда не собирались соблюдать эти соглашения, подписали их для того, чтобы позволить Украине вооружиться", - сказал Путин в интервью каналу India Today.
