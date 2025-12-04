Захарова назвала цель ЕС в отношениях с Арменией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас и заявила, что единственной целью Евросоюза в отношениях с Арменией является нанесение ущерба партнерству Москвы и Еревана.
Глава Европейской дипломатии Кая Каллас ранее на пресс-конференции в рамках очередного заседания совета партнерства Армения - ЕС с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявила, что Евросоюз ожидает от Армении присоединения к санкциям против РФ.
"Представители Европейского Союза Кая Каллас и Марта Кос (комиссар ЕС по вопросам расширения - ред.) буквально сами вывели себя на чистую воду. Их заявления в очередной раз доказывают, что единственное, вот единственное целеполагание у Брюсселя во взаимодействии с Ереваном на самом деле только в том, чтобы нанести ущерб отношениям Армении с Россией. То есть они уже перестали это скрывать, а возможно они и хотели бы скрыть, но умственные способности не позволяют", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Евросоюз любыми средствами пытается навредить традиционному, взаимовыгодному и взаимоуважительному партнерству Москвы и Еревана в ключевых для армянской экономики секторах, в том числе и в энергетике.
По её словам, европейцы используют "санкционную дубину", чтобы поставить под свой контроль торгово-инвестиционное взаимодействие между Россией и Арменией. Более того, вмешательство ЕС в дела суверенных государств является абсолютно недопустимым, указала Захарова.
"Подчеркну, что в отличие от Брюсселя наш подход к выстраиванию отношений с Арменией, как и любыми другими нашими партнерами, не выдвигать требования, не принуждать дружить против кого-то, не заниматься оторванными от реальности несбыточными геополитическими проектами, а наоборот, развивать равноправное сотрудничество, искать точки соприкосновения для реализации полезных инициатив", - заключила дипломат.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
