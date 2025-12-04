Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала цель ЕС в отношениях с Арменией - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:44 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/zakharova-2059820493.html
Захарова назвала цель ЕС в отношениях с Арменией
Захарова назвала цель ЕС в отношениях с Арменией - РИА Новости, 04.12.2025
Захарова назвала цель ЕС в отношениях с Арменией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас и заявила, что единственной целью... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T16:44:00+03:00
2025-12-04T16:44:00+03:00
в мире
россия
армения
ереван
мария захарова
кайя каллас
арарат мирзоян
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:135:2832:1728_1920x0_80_0_0_ea2c300fef10b413c3f2786d0b00c82b.jpg
https://ria.ru/20251202/armeniya-2059265972.html
https://ria.ru/20251112/armeniya-2054418324.html
https://ria.ru/20251202/es-2059251128.html
россия
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049597985_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc3333adad8bc5887fd45674953910c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, ереван, мария захарова, кайя каллас, арарат мирзоян, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Армения, Ереван, Мария Захарова, Кайя Каллас, Арарат Мирзоян, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Захарова назвала цель ЕС в отношениях с Арменией

Захарова заявила, что ЕС стремится разорвать связи Москвы и Еревана

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее выступление главы Евродипломатии Каи Каллас и заявила, что единственной целью Евросоюза в отношениях с Арменией является нанесение ущерба партнерству Москвы и Еревана.
Глава Европейской дипломатии Кая Каллас ранее на пресс-конференции в рамках очередного заседания совета партнерства Армения - ЕС с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявила, что Евросоюз ожидает от Армении присоединения к санкциям против РФ.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ЕС ждет от Армении присоединения к санкциям против России, заявила Каллас
2 декабря, 16:30
"Представители Европейского Союза Кая Каллас и Марта Кос (комиссар ЕС по вопросам расширения - ред.) буквально сами вывели себя на чистую воду. Их заявления в очередной раз доказывают, что единственное, вот единственное целеполагание у Брюсселя во взаимодействии с Ереваном на самом деле только в том, чтобы нанести ущерб отношениям Армении с Россией. То есть они уже перестали это скрывать, а возможно они и хотели бы скрыть, но умственные способности не позволяют", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Евросоюз любыми средствами пытается навредить традиционному, взаимовыгодному и взаимоуважительному партнерству Москвы и Еревана в ключевых для армянской экономики секторах, в том числе и в энергетике.
По её словам, европейцы используют "санкционную дубину", чтобы поставить под свой контроль торгово-инвестиционное взаимодействие между Россией и Арменией. Более того, вмешательство ЕС в дела суверенных государств является абсолютно недопустимым, указала Захарова.
Штаб-квартира Службы внешней разведки России - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Армения хочет "отвязаться" от России, заявили в СВР
12 ноября, 11:17
"Подчеркну, что в отличие от Брюсселя наш подход к выстраиванию отношений с Арменией, как и любыми другими нашими партнерами, не выдвигать требования, не принуждать дружить против кого-то, не заниматься оторванными от реальности несбыточными геополитическими проектами, а наоборот, развивать равноправное сотрудничество, искать точки соприкосновения для реализации полезных инициатив", - заключила дипломат.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Мужчина с флагом Армении - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ЕС выделит Армении 15 миллионов евро
2 декабря, 15:48
 
В миреРоссияАрменияЕреванМария ЗахароваКайя КалласАрарат МирзоянЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала