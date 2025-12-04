Захарова назвала цель ЕС в отношениях с Арменией

По её словам, европейцы используют "санкционную дубину", чтобы поставить под свой контроль торгово-инвестиционное взаимодействие между Россией и Арменией. Более того, вмешательство ЕС в дела суверенных государств является абсолютно недопустимым, указала Захарова.

"Подчеркну, что в отличие от Брюсселя наш подход к выстраиванию отношений с Арменией, как и любыми другими нашими партнерами, не выдвигать требования, не принуждать дружить против кого-то, не заниматься оторванными от реальности несбыточными геополитическими проектами, а наоборот, развивать равноправное сотрудничество, искать точки соприкосновения для реализации полезных инициатив", - заключила дипломат.