Украинцы попытались сорвать памятную акцию во Франции, сообщила Захарова

2025-12-04T14:11:00+03:00
2025-12-04T14:11:00+03:00
2025-12-04T15:22:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек — РИА Новости. Украинские активисты хотели помешать памятной акции во Франции, посвященной советским участникам движения сопротивления в годы Второй мировой, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«
"А 24 ноября во Франции
на острове Олерон с участием посла России
Алексея Юрьевича Мешкова и дипломатов нашего посольства прошла торжественная церемония возложения цветов к могиле советских граждан-участников движения сопротивления в годы Второй мировой войны. Нельзя не отметить, что приезд российского посла вызвал самую настоящую "истерику" у так называемых проукраинских ассоциаций общественников, которые даже пытались сорвать проведение этого мемориального мероприятия", — сказала она на брифинге
.
По ее словам, украинцы давно перестали возлагать цветы к монументам героев Второй мировой войны.
«
"Им милее Бандеры, Шухевичи, Мазепы. Нынешний киевский бандеровский режим — это идейный наследник тех, против кого сражались на Олероне наши герои", — отметила дипломат.
Однако подобные "выпады" украинских сторонников вызывали негодование французов, подчеркнула Захарова.
«
"Отрадно, что многие местные жители, французские обыватели, в социальных сетях, в беседах выражали возмущение в связи с попытками помешать российским дипломатам отдать дань памяти и уважения настоящим патриотам, которые отдали свои жизни, погибли за освобождение острова и всей Франции от нацистов", — резюмировала официальный представитель МИД.
Как отмечал Мешков, во времена Второй мировой в шахтах и концлагерях оккупированной Франции находились около 135 тысяч советских граждан. Из них 30 тысячам удалось сбежать и присоединиться к движению Сопротивления. К концу войны в стране насчитывалось 55 советских партизанских подразделений.