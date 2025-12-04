По ее словам, украинцы давно перестали возлагать цветы к монументам героев Второй мировой войны.

"Им милее Бандеры, Шухевичи, Мазепы. Нынешний киевский бандеровский режим — это идейный наследник тех, против кого сражались на Олероне наши герои", — отметила дипломат.

"Отрадно, что многие местные жители, французские обыватели, в социальных сетях, в беседах выражали возмущение в связи с попытками помешать российским дипломатам отдать дань памяти и уважения настоящим патриотам, которые отдали свои жизни, погибли за освобождение острова и всей Франции от нацистов", — резюмировала официальный представитель МИД.

Как отмечал Мешков, во времена Второй мировой в шахтах и концлагерях оккупированной Франции находились около 135 тысяч советских граждан. Из них 30 тысячам удалось сбежать и присоединиться к движению Сопротивления. К концу войны в стране насчитывалось 55 советских партизанских подразделений.