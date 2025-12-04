Захарова прокомментировала вручение награды румынскому "ветерану войны"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вручение награды румынскому "ветерану" Второй мировой войны из рук президента страны Никушора Дана, который воевал на стороне нацистской Германии, отметив, что президент Румынии впервые после окончания войны вручил награду за участие в Холокосте и геноциде советского народа.
Румынские СМИ сообщили, что 1 декабря президент Румынии Никушор Дан вручил награду "ветерану войны" Иону Василе Бану, уточнила Захарова.
"Президент Румынии, по всей видимости, впервые после окончания Второй мировой войны вручил награду за участие в Холокосте, геноциде советского народа и других военных преступлениях", - написала она в своем Telegram-канале.
Захарова обратила внимание и на цитату президента Румынии на церемонии награждения.
«
"В свои 107 лет господин Ион Василе Бану олицетворяет собой квинтэссенцию любви к родине: человек, который всего в 21 год вступил в румынскую армию и самоотверженно сражался за освобождение Бессарабии в 1941 году и на фронте в излучине Дона в 1942 году... Награда, которую я ему присвоил, является жестом признания его исключительных военных заслуг во время Второй мировой войны", - приводит Захарова высказывание румынского лидера.
Она отметила, что руководство Румынии вслед за парламентом Канады окрасило себя в коричневые цвета (цвет формы нацистских штурмовых отрядов).
"Кстати, где МИД Израиля и все те общественные организации, которые так тщательно отслеживают факты "отрицания Холокоста"?" - отреагировала дипломат.
День национального объединения отмечается в Румынии 1 декабря с 1990 года. В этот день в 1918 году, после окончания Первой мировой войны, представители Трансильвании и Баната проголосовали за объединение с королевством Румыния. Традиционно праздник сопровождается крупными военными парадами, а сам день является официальным нерабочим.