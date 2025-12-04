Захарова прокомментировала создание коалиции по укрытиям для Украины

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Идея о создании коалиции по сооружению гражданских укрытий для Украины обернется новой схемой по разворовыванию средств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова напомнила, что по инициативе украинской стороны и Финляндии 27 ноября в Киеве был подписан меморандум о создании новой коалиции по сооружению гражданских укрытий, в нее вошли Бельгия, Ирландия, Литва, Швеция, будет представлен Евросоюз. Коалицией заявлена цель повышения безопасности гражданского населения путем создания сети подземных и иных защитных сооружений.
"Кого защищать-то будут? Граждан Украины? Тогда где все это будет создаваться? Я так понимаю, поближе к участникам западной стороны эти укрытия будут создаваться? Вы же сами, вот эти самые страны, только что выделили опять вооружения и деньги для того, чтобы киевский режим проводил обстрелы. И тут же начинаете заботиться о том, как бы граждане Украины не пострадали. А от чего они страдают? Они же страдают от ответных ударов", - подчеркнула Захарова.
Она выразила уверенность в том, что на фоне повального разворовывания киевским режимом и коррупционерами на Банковой зарубежной помощи невозможно даже на секунду поверить, что выделенные в рамках данного проекта средства будут использованы по назначению.
"Очевидно, что очередная коалиция, очередной какой-то бредовый проект обернется новой же схемой разворовывания средств простых европейцев и обогащения лоббистов войны до последнего украинца", - резюмировала Захарова.