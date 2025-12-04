Захарова рассказала о последствиях отказа от российского газа

"С ними англосаксы церемониться не будут. Им благополучие граждан Европейского союза как кость в горле. Они будут их держать буквально вот на такой прикормке и дрессировать. И если что не так будет с точки зрения англосаксонских интересов, тут же будет нажиматься кнопка "стоп", и все эти танкеры со сжиженным природным газом даже по самым баснословным ценам не будут доходить до адресатов", - отметила Захарова.