Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 04.12.2025 (обновлено: 14:02 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/zaharova-2059767732.html
Захарова рассказала о последствиях отказа от российского газа
Захарова рассказала о последствиях отказа от российского газа - РИА Новости, 04.12.2025
Захарова рассказала о последствиях отказа от российского газа
Продолжение политики отказа от российских энергоносителей и переход на сжиженный природный газ из США обернется для Евросоюза еще большим ростом затрат на... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:56:00+03:00
2025-12-04T14:02:00+03:00
в мире
россия
европа
сша
мария захарова
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20251111/malajzija-2054099853.html
https://ria.ru/20251204/zaharova-2059746564.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сша, мария захарова, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, США, Мария Захарова, Евросоюз, Санкции в отношении России
Захарова рассказала о последствиях отказа от российского газа

Захарова: отказ от российского газа обернется для ЕС еще большим ростом затрат

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Продолжение политики отказа от российских энергоносителей и переход на сжиженный природный газ из США обернется для Евросоюза еще большим ростом затрат на энергоресурсы и ухудшением положения европейцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Крайне остро стоит проблема энергетической безопасности. В 2024 году почти каждый десятый европеец не мог позволить себе отапливать дом в достаточной мере. А с учетом продвигаемых Европейской комиссией планов по полному отказу от российского газа не позднее, как они заявили, 1 января 2028 года и его замены на более дорогостоящий американский сжиженный природный газ, Евросоюзу предстоит столкнуться с дальнейшим ухудшением соответствующих показателей", - сказала она в ходе брифинга.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Малайзия заинтересована в поставках российского СПГ, заявил Фальков
11 ноября, 09:41
Как отметила Захарова, сейчас в Европе наблюдается повальное закрытие производств и падение уровня конкурентоспособности европейских товаров вследствие отказа от российского топлива и роста затрат на энергию. По ее словам, цены на электричество в Европе выросли для промышленности в два-три раза, цены на газ – в четыре.
Она также подчеркнула, что переход на американский СПГ не обеспечит Европе стабильности в энергетическом секторе.
"С ними англосаксы церемониться не будут. Им благополучие граждан Европейского союза как кость в горле. Они будут их держать буквально вот на такой прикормке и дрессировать. И если что не так будет с точки зрения англосаксонских интересов, тут же будет нажиматься кнопка "стоп", и все эти танкеры со сжиженным природным газом даже по самым баснословным ценам не будут доходить до адресатов", - отметила Захарова.
Совет ЕС в конце октября объявил, что согласовал позицию по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года. Регламент вводит юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и СПГ из России.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у РФ углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Захарова назвала главный объект нападок идеологических атак Запада
Вчера, 12:49
 
В миреРоссияЕвропаСШАМария ЗахароваЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала