Захарова призвала наладить массовый выпуск литературы о войне - РИА Новости, 04.12.2025
12:45 04.12.2025
Захарова призвала наладить массовый выпуск литературы о войне
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о важности налаживания массового выпуска литературы, в которой объективно рассказывается о Великой... РИА Новости, 04.12.2025
Захарова призвала наладить массовый выпуск литературы о войне

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о важности налаживания массового выпуска литературы, в которой объективно рассказывается о Великой Отечественной войне.
«
"Мы на весь мир показали 9 мая, как важно участие в торжествах наших союзников, в том числе друзей из СНГ", - сказала Захарова, выступая на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".
Она подчеркнула, что необходимо донести память об общих героях до подрастающего поколения.
"Важно наладить массовый выпуск и внедрение в учебные процессы литературы, в которой объективно рассказывается о Великой Отечественной войне", - подчеркнула Захарова.
