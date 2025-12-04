https://ria.ru/20251204/zaharova-2059745517.html
Захарова призвала наладить массовый выпуск литературы о войне
Захарова призвала наладить массовый выпуск литературы о войне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о важности налаживания массового выпуска литературы, в которой объективно рассказывается о Великой Отечественной войне.
"Мы на весь мир показали 9 мая, как важно участие в торжествах наших союзников, в том числе друзей из СНГ", - сказала Захарова, выступая на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".
Она подчеркнула, что необходимо донести память об общих героях до подрастающего поколения.
"Важно наладить массовый выпуск и внедрение в учебные процессы литературы, в которой объективно рассказывается о Великой Отечественной войне", - подчеркнула Захарова.