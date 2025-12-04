Захарова призвала наладить массовый выпуск литературы о войне

«

"Мы на весь мир показали 9 мая, как важно участие в торжествах наших союзников, в том числе друзей из СНГ", - сказала Захарова, выступая на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".