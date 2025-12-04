Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье в ДТП с маршруткой погиб человек - РИА Новости, 04.12.2025
14:13 04.12.2025 (обновлено: 14:20 04.12.2025)
В Забайкалье в ДТП с маршруткой погиб человек
В Забайкалье в ДТП с маршруткой погиб человек
Один человек погиб, ещё четверо госпитализированы после аварии в Забайкальском крае, где столкнулись маршрутный автобус и микрогрузовик, гружёный древесиной,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T14:13:00+03:00
2025-12-04T14:20:00+03:00
В Забайкалье в ДТП с маршруткой погиб человек

При столкновении маршрутки и грузовика в Забайкалье погиб человек

© Фото : Полиция Забайкалья/TelegramДТП в Читинском районе. 4 декабря 2025
ДТП в Читинском районе. 4 декабря 2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Один человек погиб, ещё четверо госпитализированы после аварии в Забайкальском крае, где столкнулись маршрутный автобус и микрогрузовик, гружёный древесиной, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла около 17.00 (11.00 мск) в четверг на 48-м километре федеральной трассы "Чита - Забайкальск": микрогрузовик, груженый древесиной, вылетел на встречку и столкнулся с Ford Transit, который совершал регулярный рейс по маршруту "Чита - Оловянная".
"В результате дорожной аварии погиб пассажир микрогрузовика. Водитель маршрутки, двое пассажиров маршрутного автобуса и пассажир грузовика доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, информирует УМВД.
В Азербайджане в ДТП с микроавтобусом пострадали 12 человек
Вчера, 11:50
 
