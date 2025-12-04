Рейтинг@Mail.ru
В Ханты-Мансийске прогремел взрыв на автозаправке, пострадал опреатор
10:50 04.12.2025 (обновлено: 10:52 04.12.2025)
В Ханты-Мансийске прогремел взрыв на автозаправке, пострадал опреатор
Взрыв произошел на автозаправке в Ханты-Мансийске, пострадал оператор станции, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС. РИА Новости, 04.12.2025
происшествия, ханты-мансийск, мир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ханты-Мансийск, Мир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Взрыв произошел на автозаправке в Ханты-Мансийске, пострадал оператор станции, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС.
"Хлопок на автомобильной газозаправочной станции в Ханты-Мансийске. Сегодня в 8.55 мск поступило сообщение о хлопке на АГЗС по улице Мира. В 8.56 мск к месту вызова были направлены силы и средства МЧС России. Прибыв на место, подразделения зафиксировали разрушение помещения операторной. Открытого горения не наблюдалось", – рассказали в главке.
К ликвидации последствий были привлечены 16 сотрудников и пять единиц техники, добавили в ведомстве.
"В результате происшествия пострадал один человек – оператор станции", – уточнили в пресс-службе.
ПроисшествияХанты-МансийскМирРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
