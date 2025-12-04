https://ria.ru/20251204/vzryv-2059714750.html
В Ханты-Мансийске прогремел взрыв на автозаправке, пострадал опреатор
Взрыв произошел на автозаправке в Ханты-Мансийске, пострадал оператор станции, сообщила пресс-служба окружного главка МЧС. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T10:50:00+03:00
2025-12-04T10:50:00+03:00
2025-12-04T10:52:00+03:00
