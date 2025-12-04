Израильская авиация нанесла вторую серию ударов по югу Ливана

БЕЙРУТ, 4 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары еще по двум населенным пунктам на юге Ливана менее чем через час после первой атаки, сообщили РИА Новости очевидцы с места.

Ранее после предупреждения, опубликованного армией Израиля , боевая авиация нанесла удары по поселениям Мухруна и Джбаа на юге Ливана

"Ударам оккупационных ВВС подверглось поселение Маджадель. Удар пришелся по жилым зданиям, которые были обозначены на картах, опубликованных израильскими военными",- сказал собеседник агентства.

Второй очевидец сообщил агентству, что несколько ударов с воздуха пришлись по зданию в населенном пункте Бараашит.

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 320 человек, более 680 получили ранения.