Израильская авиация нанесла вторую серию ударов по югу Ливана
Израильская авиация нанесла вторую серию ударов по югу Ливана - РИА Новости, 04.12.2025
Израильская авиация нанесла вторую серию ударов по югу Ливана
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары еще по двум населенным пунктам на юге Ливана менее чем через час после первой атаки, сообщили РИА Новости очевидцы с места. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:39:00+03:00
2025-12-04T17:39:00+03:00
2025-12-04T17:39:00+03:00
израиль
ливан
2025
Израильская авиация нанесла вторую серию ударов по югу Ливана
БЕЙРУТ, 4 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары еще по двум населенным пунктам на юге Ливана менее чем через час после первой атаки, сообщили РИА Новости очевидцы с места.
Ранее после предупреждения, опубликованного армией Израиля
, боевая авиация нанесла удары по поселениям Мухруна и Джбаа на юге Ливана
.
"Ударам оккупационных ВВС подверглось поселение Маджадель. Удар пришелся по жилым зданиям, которые были обозначены на картах, опубликованных израильскими военными",- сказал собеседник агентства.
Второй очевидец сообщил агентству, что несколько ударов с воздуха пришлись по зданию в населенном пункте Бараашит.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 320 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах
" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.