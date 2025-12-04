Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация нанесла вторую серию ударов по югу Ливана - РИА Новости, 04.12.2025
17:39 04.12.2025
Израильская авиация нанесла вторую серию ударов по югу Ливана
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары еще по двум населенным пунктам на юге Ливана менее чем через час после первой атаки, сообщили РИА Новости очевидцы с места. РИА Новости, 04.12.2025
в мире
израиль
ливан
оон
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
РИА Новости
Новости
в мире, израиль, ливан, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Ливан, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Истребитель военно-воздушных сил Израиля
Истребитель военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 дек - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары еще по двум населенным пунктам на юге Ливана менее чем через час после первой атаки, сообщили РИА Новости очевидцы с места.
Ранее после предупреждения, опубликованного армией Израиля, боевая авиация нанесла удары по поселениям Мухруна и Джбаа на юге Ливана.
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Палестинские формирования передали оружие армии Ливана
13 сентября, 11:52
"Ударам оккупационных ВВС подверглось поселение Маджадель. Удар пришелся по жилым зданиям, которые были обозначены на картах, опубликованных израильскими военными",- сказал собеседник агентства.
Второй очевидец сообщил агентству, что несколько ударов с воздуха пришлись по зданию в населенном пункте Бараашит.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, что ливанские власти рассматривают как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета Безопасности ООН №1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 320 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия со своей стороны заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.
Премьер Ливана призвал положить конец израильской агрессии в регионе
9 сентября, 18:29
Премьер Ливана призвал положить конец израильской агрессии в регионе
9 сентября, 18:29
 
В мире, Израиль, Ливан, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
