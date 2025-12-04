Рейтинг@Mail.ru
Вучич обсудил с послом России энергетические проекты - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/vuchich-2059761169.html
Вучич обсудил с послом России энергетические проекты
Вучич обсудил с послом России энергетические проекты - РИА Новости, 04.12.2025
Вучич обсудил с послом России энергетические проекты
Президент Сербии Александр Вучич на фоне санкций США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) заявил, что обсудил с послом России Александром... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T13:32:00+03:00
2025-12-04T13:32:00+03:00
в мире
сербия
сша
россия
александр вучич
александр боцан-харченко
нефтяная индустрия сербии
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20251130/serbiya-2058766450.html
https://ria.ru/20251130/rossiya-2058761473.html
https://ria.ru/20251123/serbija-2056982065.html
сербия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сша, россия, александр вучич, александр боцан-харченко, нефтяная индустрия сербии, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Нефтяная индустрия Сербии, Санкции в отношении России
Вучич обсудил с послом России энергетические проекты

Вучич обсудил с послом России совместные энергетические проекты

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 4 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне санкций США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) заявил, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко совместные энергетические проекты РФ и Сербии.
Глава сербского государства утром в четверг привел встречу с послом России в администрации президента Сербии в Белграде.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Сербия не поставляла оружие Украине и России, заверил Вучич
30 ноября, 17:48
"Открытый разговор с послом Боцан-Харченко о важнейших вопросах двустороннего сотрудничества, с особым упором на область энергетики. Мы рассмотрели совместные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, говорили и о снабжении газом и инфраструктурных проектах, которые дополнительно укрепят нашу энергетическую систему", - написал Вучич в Instagram* .
Президент Сербии выразил уверенность, что посредством открытого диалога и соблюдения обоюдных интересов стороны продолжат строить отношения, которые гарантируют надёжность, стабильность и предсказуемость для Сербии.
Скупщина (парламент) Сербии поддержала в среду проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) будет зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской "Нефтяной индустрией Сербии" (NIS).
Пресс-служба компании NIS сообщила во вторник, что единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Вучич отверг обвинения в ухудшении отношений с Россией
30 ноября, 17:11
Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", вступивших в силу 9 октября.
По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США.
Вучич 25 ноября рассказал, что правительство приняло его план предложить управлению по иностранным активам (OFAC) минфина США дать российским собственникам NIS срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета акций, при этом в случае, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Минэнерго Сербии заявило о готовности к любому сценарию по ситуации с NIS
23 ноября, 19:48
 
В миреСербияСШАРоссияАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоНефтяная индустрия СербииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала