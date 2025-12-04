Вучич обсудил с послом России энергетические проекты

БЕЛГРАД, 4 дек - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на фоне санкций США в отношении "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) заявил, что обсудил с послом России Александром Боцан-Харченко совместные энергетические проекты РФ и Сербии.

"Открытый разговор с послом Боцан-Харченко о важнейших вопросах двустороннего сотрудничества, с особым упором на область энергетики. Мы рассмотрели совместные проекты, имеющие стратегическое значение для нашей страны, говорили и о снабжении газом и инфраструктурных проектах, которые дополнительно укрепят нашу энергетическую систему", - написал Вучич в Instagram* .

Президент Сербии выразил уверенность, что посредством открытого диалога и соблюдения обоюдных интересов стороны продолжат строить отношения, которые гарантируют надёжность, стабильность и предсказуемость для Сербии.

Скупщина (парламент) Сербии поддержала в среду проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) будет зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над российско-сербской " Нефтяной индустрией Сербии " (NIS).





* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Пресс-служба компании NIS сообщила во вторник, что единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, начал процесс остановки из-за отсутствия сырья для переработки под санкциями США. Как сообщил РИА Новости источник в нефтегазовой сфере, полная остановка предприятия и всего оборудования потребует два-три дня.

Вучич сказал в обращении после заседания с членами правительства и руководством энергетических госкомпаний во вторник, что власти станы не получили ответ от США на запрос о приостановке санкций против "Нефтяной индустрии Сербии", вступивших в силу 9 октября.

По данным властей Сербии, оперативных резервов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января в свете санкций США.