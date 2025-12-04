Рейтинг@Mail.ru
Бразильский наемник ВСУ пропал без вести на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 04.12.2025
Бразильский наемник ВСУ пропал без вести на Украине, сообщили СМИ
Бразильский наемник ВСУ пропал без вести на Украине, сообщили СМИ
Участие в боевых действиях на стороне ВСУ в очередной раз закончилось для бразильских наемников неудачно: на запорожском направлении в середине ноября пропал... РИА Новости, 04.12.2025
Бразильский наемник ВСУ пропал без вести на Украине, сообщили СМИ

Бразильский наемник ВСУ пропал без вести на Запорожском направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Участие в боевых действиях на стороне ВСУ в очередной раз закончилось для бразильских наемников неудачно: на запорожском направлении в середине ноября пропал без вести Жоас да Роса Оливейра, передает телеканал NDTV со ссылкой на жену боевика.
Бразилец отправился на выполнение некоей задачи в интересах киевского режима 9 ноября и планировал вернуться через три дня, но спустя неделю его жене поступило сообщение, что его местонахождение неизвестно. Теперь она ждет от украинских властей официальное подтверждение исчезновения наемника, чтобы иметь основания для обращения за содействием к бразильским дипломатам.
Фрагмент боеприпаса
Ганчев: ВСУ постоянно обстреливают освобожденную часть Харьковской области
Вчера, 14:39
В начале декабря газета Globo сообщила о пропаже без вести бразильского наемника ВСУ Франсиско Элтона Араужо.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
ВС России уничтожили наемников ВСУ из Чехии и Польши на Сумском направлении
2 декабря, 07:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
