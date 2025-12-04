Бразильский наемник ВСУ пропал без вести на Украине, сообщили СМИ

Бразилец отправился на выполнение некоей задачи в интересах киевского режима 9 ноября и планировал вернуться через три дня, но спустя неделю его жене поступило сообщение, что его местонахождение неизвестно. Теперь она ждет от украинских властей официальное подтверждение исчезновения наемника, чтобы иметь основания для обращения за содействием к бразильским дипломатам.