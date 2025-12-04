https://ria.ru/20251204/vsu-2059743198.html
В ВСУ заявили об огромном количестве дезертиров
В ВСУ заявили об огромном количестве дезертиров - РИА Новости, 04.12.2025
В ВСУ заявили об огромном количестве дезертиров
Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил об огромном количестве случаев дезертирства из воинских частей, в том числе потому, что их не РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:36:00+03:00
2025-12-04T12:36:00+03:00
2025-12-04T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20251202/vsu-2059101124.html
https://ria.ru/20251124/rogov-2057061922.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В ВСУ заявили об огромном количестве дезертиров
Командующий ВСУ Манько заявил о массовом дезертирстве из-за отсутствия наказания
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил об огромном количестве случаев дезертирства из воинских частей, в том числе потому, что их не наказывают за самовольное оставление части, а проводят амнистию.
Секретарь комитета Верховной рады
по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в ноябре заявлял, что порядка 80% мобилизованных на Украине
сбегают прямо из учебных центров, число уклонистов в стране исчисляется миллионами, а показатели дезертирства вскоре сравняются с численностью армии.
"У нас хватает людей, но не хватает информационной политики. Из-за этого огромное количество СОЧ (самовольно оставивших части – ред.). Именно этих людей нам и не хватает… Если бы у нас ежемесячная мобилизация составляла не 30 тысяч человек, а 70 тысяч, все подразделения были бы накоплены… Очень многие самовольно оставляют части. И насчет причин СОЧ. У нас кто-то осужден за СОЧ? У нас еще и проводят амнистию. Конечно, это будет порождать следующие и следующие СОЧ", - сказал Манько в интервью изданию "Украинская правда".
Британская газета Financial Times со ссылкой украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев
испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ
, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.