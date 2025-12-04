В ВСУ заявили об огромном количестве дезертиров

"У нас хватает людей, но не хватает информационной политики. Из-за этого огромное количество СОЧ (самовольно оставивших части – ред.). Именно этих людей нам и не хватает… Если бы у нас ежемесячная мобилизация составляла не 30 тысяч человек, а 70 тысяч, все подразделения были бы накоплены… Очень многие самовольно оставляют части. И насчет причин СОЧ. У нас кто-то осужден за СОЧ? У нас еще и проводят амнистию. Конечно, это будет порождать следующие и следующие СОЧ", - сказал Манько в интервью изданию "Украинская правда".