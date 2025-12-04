Рейтинг@Mail.ru
ВСУ целенаправленно атаковали МЧС в Запорожской области семь раз за год - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:07 04.12.2025
ВСУ целенаправленно атаковали МЧС в Запорожской области семь раз за год
ВСУ целенаправленно атаковали МЧС в Запорожской области семь раз за год
Беспилотники ВСУ семь раз в этом году целенаправленно атаковали пожарно-спасательные подразделения МЧС в Запорожской области, пострадали пять человек,... РИА Новости, 04.12.2025
ВСУ целенаправленно атаковали МЧС в Запорожской области семь раз за год

Дроны ВСУ семь раз атаковали подразделения МЧС в Запорожской области в 2025 году

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Беспилотники ВСУ семь раз в этом году целенаправленно атаковали пожарно-спасательные подразделения МЧС в Запорожской области, пострадали пять человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В четверг в Москве главы МЧС России и Запорожской области в ходе рабочей встречи обсудили вопросы повышения безопасности пожарных и спасателей, отметив, что они работают в тяжелых, часто сопряженных с большим риском условиях.
"В этом году в регионе противник семь раз целенаправленно атаковал пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, пострадали пять сотрудников ведомства. Противник пытался уничтожить спецтехнику. Несмотря на постоянные атаки беспилотников, личный состав продолжает выполнять задачи, защищая население и территорию области, каждый раз демонстрируя несгибаемую волю и профессионализм", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что губернатор региона Евгений Балицкий выразил благодарность главе МЧС РФ за оперативное решение вопросов по защите населения и укрепление материально-технической базы реагирующих подразделений.
