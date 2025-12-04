ВСУ целенаправленно атаковали МЧС в Запорожской области семь раз за год

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Беспилотники ВСУ семь раз в этом году целенаправленно атаковали пожарно-спасательные подразделения МЧС в Запорожской области, пострадали пять человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В этом году в регионе противник семь раз целенаправленно атаковал пожарно-спасательные подразделения. К сожалению, пострадали пять сотрудников ведомства. Противник пытался уничтожить спецтехнику. Несмотря на постоянные атаки беспилотников, личный состав продолжает выполнять задачи, защищая население и территорию области, каждый раз демонстрируя несгибаемую волю и профессионализм", - говорится в сообщении министерства.