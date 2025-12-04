https://ria.ru/20251204/vsu-2059695336.html
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли левый берег Днепра
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли левый берег Днепра - РИА Новости, 04.12.2025
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли левый берег Днепра
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли из артиллерии семь населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 04.12.2025
