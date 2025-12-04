Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли левый берег Днепра - РИА Новости, 04.12.2025
09:27 04.12.2025
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли левый берег Днепра
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли левый берег Днепра
ВСУ за сутки 35 раз обстреляли из артиллерии семь населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 04.12.2025
происшествия
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
происшествия, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ 35 раз за сутки обстреляли левый берег Днепра

РИА Новости: ВСУ за сутки 35 раз обстреляли левый берег Днепра

ГЕНИЧЕСК, 4 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки 35 раз обстреляли из артиллерии семь населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток боевики ВСУ нанесли 14 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 21 артиллерийский обстрел со стороны украинской армии был зафиксирован ночью", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 7 населенных пунктов: Таврийск, Каховка, Голая Пристань, Гладовка, Алешки, Горностаевка, Новая Каховка.
ВСУ обстреляли энергетическую инфраструктуру в Херсонской области
ПроисшествияДнепр (река)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
