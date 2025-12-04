Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливали жителей Красноармейска, выходивших к россиянам - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:40 04.12.2025 (обновлено: 05:41 04.12.2025)
https://ria.ru/20251204/vsu-2059672532.html
ВСУ обстреливали жителей Красноармейска, выходивших к россиянам
ВСУ обстреливали жителей Красноармейска, выходивших к россиянам - РИА Новости, 04.12.2025
ВСУ обстреливали жителей Красноармейска, выходивших к россиянам
Украинские боевики обстреливали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть зону боевых действий и выйти к российским войскам, рассказала жительница... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T05:40:00+03:00
2025-12-04T05:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
россия
волчанск
родион мирошник
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251204/vsu-2059671230.html
https://ria.ru/20251204/vsu-2059671102.html
красноармейск
россия
волчанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красноармейск, россия, волчанск, родион мирошник, владимир путин, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Россия, Волчанск, Родион Мирошник, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ обстреливали жителей Красноармейска, выходивших к россиянам

РИА Новости: ВСУ обстреляли жителей Красноармейска, выходивших к позициям ВС РФ

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Украинские боевики обстреливали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть зону боевых действий и выйти к российским войскам, рассказала жительница города послу МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиону Мирошнику, который предоставил РИА Новости видео беседы.
Жительница Красноармейска 1968 года рождения решила покинуть опасный город через несколько дней после того, как пропал ее больной ДЦП сын. О нем долго не было никаких вестей, она предполагает, что к его исчезновению причастен один из патрулей украинских боевиков, на тот момент контролировавших город.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Пьяные боевики ВСУ стреляли в жителей Красноармейска, рассказали беженцы
05:08
"Мы же для них не люди, мы как бы предатели для них, получается, мирные, что мы их предаем, Украину, и уходим на другую сторону. Только из-за этого они могут поубивать", - рассказала она.
По ее словам, по дороге их атаковали украинские дроны. Боевики также обстреляли их из автоматов и минометов. Кума женщины отстала и потерялась, еще два молодых человека погибли, двое получили ранения, добавил она. Им, по ее словам, не помогло даже то, что они махали боевикам белыми тряпками.
"Тряпочки были белые. Мы махали тряпочками и кричали, что мирные идут, гражданские", - вспоминает женщина.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. По словам Мирошника, в ближайшее время, как только позволит обстановка, представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны начнут фиксацию последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Боец рассказал, что ВСУ не забирали погибших в Зеленом Гае месяцами
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскРоссияВолчанскРодион МирошникВладимир ПутинДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала