Пьяные боевики ВСУ стреляли в жителей Красноармейска, рассказали беженцы

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минобороны России показало видео, на котором мирные жители Красноармейска рассказывают, как пьяные солдаты ВСУ без причины стреляли в местных.

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Центр" завершили освобождение Красноармейска

"Летом работал магазин, до начала сентября. Потом пьяные ВСУ шники начали по ногам стрелять и туда перестали ходить. Люди идут пораньше, чтобы занять очередь, а он (солдат ВСУ - ред.) пьяный стоит вот здесь вот в гражданке … по мужику стрелять начал … потом пятки поотстреливал", - рассказали мирные жители на видео МО РФ

В свою очередь военнослужащие 506 мотострелкового полка группировки войск "Центр" на видео МО РФ рассказали новые подробности освобождения Красноармейска, в частности, стало известно, что военнослужащие ВС РФ перед боевой задачей вели ежедневную и кропотливую подготовку штурмовых подразделений и командиров подразделений всех степеней.

"До этого мы проводили тренировки с личным составом, где отрабатывали движение в пончо ночью, движение по асфальту. То есть получается так, что тепло, жарко было, асфальт нагревался, и тепловая сигнатура от людей сливалась с асфальтом. И поэтому мы применили в ночное время такой ход, что у нас двойками люди затягивались, прям по асфальту шли", - рассказал командир Дмитрий Мишин на видео МО РФ из Красноармейска.

В ходе штурмовых действий по освобождению Красноармейска между подразделениями и соединениями 2 гвардейской общевойсковой армии было налажено полное взаимодействие, сказали в Минобороны России.

Командир 1 мотострелкового батальона Тельман Уралбаев отметил, что, в частности, взаимодействие было налажено с военнослужащими 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также 1435-м и 439-м мотострелковыми полками.

"Они возьмут домик или улицу, мы, опираясь на них, проходили дальше. Помогали друг другу, ну вот так вот одной большой дружной семьей шли вперед", - рассказал Уралбаев на видео МО РФ.