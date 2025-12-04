Рейтинг@Mail.ru
Пьяные боевики ВСУ стреляли в жителей Красноармейска, рассказали беженцы - РИА Новости, 04.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 04.12.2025
Пьяные боевики ВСУ стреляли в жителей Красноармейска, рассказали беженцы
Минобороны России показало видео, на котором мирные жители Красноармейска рассказывают, как пьяные солдаты ВСУ без причины стреляли в местных. РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
красноармейск
вооруженные силы украины
россия
красноармейск
россия, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Пьяные боевики ВСУ стреляли в жителей Красноармейска, рассказали беженцы

Пьяные военные ВСУ стреляли в жителей Красноармейска

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минобороны России показало видео, на котором мирные жители Красноармейска рассказывают, как пьяные солдаты ВСУ без причины стреляли в местных.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки "Центр" завершили освобождение Красноармейска.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Боец рассказал, что ВСУ не забирали погибших в Зеленом Гае месяцами
05:05
"Летом работал магазин, до начала сентября. Потом пьяные ВСУшники начали по ногам стрелять и туда перестали ходить. Люди идут пораньше, чтобы занять очередь, а он (солдат ВСУ - ред.) пьяный стоит вот здесь вот в гражданке … по мужику стрелять начал … потом пятки поотстреливал", - рассказали мирные жители на видео МО РФ.
В свою очередь военнослужащие 506 мотострелкового полка группировки войск "Центр" на видео МО РФ рассказали новые подробности освобождения Красноармейска, в частности, стало известно, что военнослужащие ВС РФ перед боевой задачей вели ежедневную и кропотливую подготовку штурмовых подразделений и командиров подразделений всех степеней.
"До этого мы проводили тренировки с личным составом, где отрабатывали движение в пончо ночью, движение по асфальту. То есть получается так, что тепло, жарко было, асфальт нагревался, и тепловая сигнатура от людей сливалась с асфальтом. И поэтому мы применили в ночное время такой ход, что у нас двойками люди затягивались, прям по асфальту шли", - рассказал командир Дмитрий Мишин на видео МО РФ из Красноармейска.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ВСУ убивали мирное население, покидающее Красноармейск, рассказал боец
01:32
В ходе штурмовых действий по освобождению Красноармейска между подразделениями и соединениями 2 гвардейской общевойсковой армии было налажено полное взаимодействие, сказали в Минобороны России.
Командир 1 мотострелкового батальона Тельман Уралбаев отметил, что, в частности, взаимодействие было налажено с военнослужащими 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также 1435-м и 439-м мотострелковыми полками.
"Они возьмут домик или улицу, мы, опираясь на них, проходили дальше. Помогали друг другу, ну вот так вот одной большой дружной семьей шли вперед", - рассказал Уралбаев на видео МО РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что жители освобожденного Красноармейска встречали военных ВС РФ с теплотой и помогали им.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В 47-й бригаде ВСУ саботируют приказы комбрига
Вчера, 23:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
