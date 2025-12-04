Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, что ВСУ не забирали погибших в Зеленом Гае месяцами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 04.12.2025
Боец рассказал, что ВСУ не забирали погибших в Зеленом Гае месяцами
Враг в Зеленом Гае месяцами лежал в окопах рядом с телами убитых, которых не забирали, рассказал старший штурмовой группы войск "Восток" с позывным "Белый"
Боец рассказал, что ВСУ не забирали погибших в Зеленом Гае месяцами

Окопавшиеся в Зеленом Гае военные ВСУ месяцами лежали рядом с телами убитых

Украинские военные
Украинские военные
Украинские военные. Архивное фото
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Враг в Зеленом Гае месяцами лежал в окопах рядом с телами убитых, которых не забирали, рассказал старший штурмовой группы войск "Восток" с позывным "Белый" на видео Минобороны РФ.
"Было видно, что многие враги находились в окопах месяцами – их внешний вид говорил сам за себя. Тела, которые они увидели, лежали давно: противник не забирал убитых. Противник выглядел растерянным и не понимал, что происходит: наступления идут сразу с нескольких направлений, и оборона не выдерживает такой нагрузки", - сказал боец-штурмовик.
Российские военнослужащие в зоне СВО
ВС России сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области
05:04
Освобождение Зеленого Гая создало критическое положение для подразделений противника, которых командование ВСУ не успело отвести с занимаемых позиций, оборона ВСУ в этом районе утратила целостность и свелась к нескольким разобщенным огневым точкам, сказали в Минобороны России.
Во вторник сообщалось, что подразделения группировки войск "Восток" своими активными действиями освободили населенный пункт Зеленый Гай в Запорожской области.
Российские военнослужащие в зоне СВО
ВС России нанесли удар по пункту дислокации ВСУ на Купянском направлении
05:02
 
Специальная военная операция на Украине Запорожская область Министерство обороны РФ (Минобороны РФ) Вооруженные силы Украины
 
 
