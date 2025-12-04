Боец рассказал, что ВСУ не забирали погибших в Зеленом Гае месяцами

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Враг в Зеленом Гае месяцами лежал в окопах рядом с телами убитых, которых не забирали, рассказал старший штурмовой группы войск "Восток" с позывным "Белый" на видео Минобороны РФ.

"Было видно, что многие враги находились в окопах месяцами – их внешний вид говорил сам за себя. Тела, которые они увидели, лежали давно: противник не забирал убитых. Противник выглядел растерянным и не понимал, что происходит: наступления идут сразу с нескольких направлений, и оборона не выдерживает такой нагрузки", - сказал боец-штурмовик.