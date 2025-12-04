Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд рассмотрит жалобу Лурье по делу о квартире Долиной - РИА Новости, 04.12.2025
19:20 04.12.2025 (обновлено: 19:35 04.12.2025)
Верховный суд рассмотрит жалобу Лурье по делу о квартире Долиной
Верховный суд рассмотрит жалобу Лурье по делу о квартире Долиной
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Верховный суд России 16 декабря рассмотрит жалобу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Ранее суд истребовал дело для изучения. Как сообщали РИА Новости в суде, спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон.
"Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье на 16 декабря", - сообщили в пресс-службе.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры в Ксеньинском переулке. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и пошла на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.
Как установил Балашихинский городской суд Подмосковья, общий ущерб Долиной от действий мошенников превысил 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов были приговорены к срокам от четырех до семи лет колонии.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Госдума в скором времени может обсудить "эффект Долиной" при продаже жилья
Вчера, 13:14
 
