Верховный суд рассмотрит жалобу Лурье по делу о квартире Долиной

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Верховный суд России 16 декабря рассмотрит жалобу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее суд истребовал дело для изучения. Как сообщали РИА Новости в суде, спор будет разрешен в рамках правового поля с соблюдением законных интересов сторон.