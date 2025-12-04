https://ria.ru/20251204/vs-2059737670.html
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в северо-западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2025
2025
МО РФ: ВС России уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ в Черном море