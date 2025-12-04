Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/vs-2059737670.html
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море - РИА Новости, 04.12.2025
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в северо-западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T12:20:00+03:00
2025-12-04T12:20:00+03:00
безопасность
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572486960_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_606c7dee1396cbf8fd4cfd04ce8364f0.jpg
https://ria.ru/20250503/minoborony-2014806040.html
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572486960_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_f37952b3db9232d2e831fc76ecfcd47b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Безопасность, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море

МО РФ: ВС России уничтожили 4 безэкипажных катера ВСУ в Черном море

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкВоенно-морские корабли Черноморского флота
Военно-морские корабли Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
Военно-морские корабли Черноморского флота. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Силы Черноморского флота уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в северо-западной части Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Вертолет Ка-27ПС - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Черном море уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
3 мая, 19:47
 
БезопасностьЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала