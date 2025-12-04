Рейтинг@Mail.ru
02:48 04.12.2025 (обновлено: 05:51 04.12.2025)
Врач рассказал, кому нельзя ходить в баню
Врач рассказал, кому нельзя ходить в баню

Врач Тяжельников: людям с гипертонией нельзя посещать баню

МОСКВА, 13 дек  РИА Новости. Людям с ОРВИ с повышенной температурой, проблемами сердечно-сосудистого характера и гипертонией, онкологическими болезнями, эпилепсией, гепатитом, острыми гнойными и воспалительными процессами нельзя посещать баню, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню" — эта фраза, как и многие другие из, пожалуй, самого новогоднего фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" сразу же "ушла" в народ. Как и традиция главного героя посещать баню в новогодние праздники. Однако важно помнить и о том, что есть ряд противопоказаний, среди которых – ОРВИ с повышенной температурой, обострение хронических заболеваний, проблемы сердечно-сосудистого характера и гипертония, онкологические болезни, эпилепсия, гепатит, острые гнойные и воспалительные процессы", — рассказал Тяжельников.
По его словам, для того, чтобы баня принесла максимум пользы для "души и тела", необходимо начинать парение с невысоких температур.
"Сеанс парения необходимо ограничить по времени – 5-10 минут за заход достаточно, не забывайте про банные принадлежности и шапочку, а также обильное питье воды или чая для восполнения потерянной с потом жидкости, и следите за своим самочувствием – если появились головокружение или тошнота, то лучше остановиться", — подчеркнул врач.
Баня - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Роспотребнадзор поделился правилами безопасного посещения бань и саун
14 июня, 03:45
 
Общество Андрей Тяжельников
 
 
