Врач рассказал, кому нельзя ходить в баню

МОСКВА, 13 дек  РИА Новости. Людям с ОРВИ с повышенной температурой, проблемами сердечно-сосудистого характера и гипертонией, онкологическими болезнями, эпилепсией, гепатитом, острыми гнойными и воспалительными процессами нельзя посещать баню, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

По его словам, для того, чтобы баня принесла максимум пользы для "души и тела", необходимо начинать парение с невысоких температур.

"Сеанс парения необходимо ограничить по времени – 5-10 минут за заход достаточно, не забывайте про банные принадлежности и шапочку, а также обильное питье воды или чая для восполнения потерянной с потом жидкости, и следите за своим самочувствием – если появились головокружение или тошнота, то лучше остановиться", — подчеркнул врач.