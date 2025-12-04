Рейтинг@Mail.ru
04.12.2025
Новости Подмосковья
 
19:18 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/vorobev-2059881272.html
Воробьев: модернизация водоснабжения касается 4,5 млн жителей Подмосковья
Воробьев: модернизация водоснабжения касается 4,5 млн жителей Подмосковья - РИА Новости, 04.12.2025
Воробьев: модернизация водоснабжения касается 4,5 млн жителей Подмосковья
Программа модернизации водоснабжения в Подмосковье затронет 4,5 миллиона жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T19:18:00+03:00
2025-12-04T19:18:00+03:00
Воробьев: модернизация водоснабжения касается 4,5 млн жителей Подмосковья

Счетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Программа модернизации водоснабжения в Подмосковье затронет 4,5 миллиона жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что в области вместе с федеральным центром в рамках нацпроекта активно обновляют очистные сооружения, а также настраивают новые водозаборные узлы.
"Что значит “настраиваем”? Каждый водозаборный узел имеет отличие по качеству воды, а значит – по степени и способу очистки. Поэтому эту большую работу мы тоже проводим, как и модернизацию восточной системы водоснабжения", – рассказал в прямом эфире радио "Комсомольская правда" Воробьев.
Губернатор Подмосковья также рассказал о большой чистой линзе, расположенной во Владимирской области.
"Этот водовод был построен в начале 80-х годов. Его тоже мы модернизируем для того, чтобы по новым трубам уже приходила в Подмосковье чистая вода", – сказал Воробьев.
Глава Московской области подчеркнул, что регион особенно обращает внимание на очистку воды от примесей.
"Поэтому и в Пушкине, и в Дмитрове, и во всех городах без исключения эта программа реализуется. Где-то в небольшом объеме. Но также в каждом городе нет населенного пункта, где мы не работаем по теплу и где мы не работаем по воде", – заявил губернатор региона.
