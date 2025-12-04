Воробьев: модернизация водоснабжения касается 4,5 млн жителей Подмосковья

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Программа модернизации водоснабжения в Подмосковье затронет 4,5 миллиона жителей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в области вместе с федеральным центром в рамках нацпроекта активно обновляют очистные сооружения, а также настраивают новые водозаборные узлы.

"Что значит “настраиваем”? Каждый водозаборный узел имеет отличие по качеству воды, а значит – по степени и способу очистки. Поэтому эту большую работу мы тоже проводим, как и модернизацию восточной системы водоснабжения", – рассказал в прямом эфире радио "Комсомольская правда" Воробьев.

Губернатор Подмосковья также рассказал о большой чистой линзе, расположенной во Владимирской области.

"Этот водовод был построен в начале 80-х годов. Его тоже мы модернизируем для того, чтобы по новым трубам уже приходила в Подмосковье чистая вода", – сказал Воробьев.

Глава Московской области подчеркнул, что регион особенно обращает внимание на очистку воды от примесей.