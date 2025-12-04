Воробьев: в каждом МФЦ Подмосковья помогают бойцам СВО

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подмосковных учреждениях, оказывающих помощь участникам специальной военной операции, в частности, он упомянул представительства в местных многофункциональных центрах.

Глава региона отметил, что ранее для этих целей был открыт офис фонда "Защитники Отечества", однако одного его было недостаточно.

"И тогда было принято решение – спасибо министерству обороны – мы развернули представительство в каждом МФЦ, где человек может прийти и получить ответы на все интересующие вопросы. Безусловно, статус, все справки и бумаги, что делать, неотъемлемая часть нашей жизни. И раньше ты должен был это делать, приезжать сюда, сегодня в каждом МФЦ. Ну и мы максимально дистанционно эти услуги оказываем", – сказал Воробьев в прямом эфире на радио "Комсомольская правда".

Губернатор региона отметил, что в Подмосковье работает три центра, в котором участники специальной военной операции могут получить необходимую психологическую и реабилитационную помощь.