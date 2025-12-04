Экс-премьер Молдавии назвал правительство некомпетентным

КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Власти Молдавии решили компенсировать заморозку отношений с Международным валютным фондом (МВФ) кредитами у банков из-за чего проценты за обслуживание займов выросли в три раза, компенсировать это придется гражданам страны, заявил экс-премьер Владимир Филат.

Ранее Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование Молдавии , республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".

"Появился проект бюджета, и если уж мы дальше делаем вид, что не замечаем разрыва с МВФ, тогда цифры вынуждены выполнять ту работу, на которую власти не решаются: говорить правду сухо, прямо и без косметики. От кредитов МВФ под 3% мы скатились к заимствованиям под 9,4% у "друзей" из банковской системы. Это не финансовая стратегия — это налог на некомпетентность. Штраф за политический авантюризм в момент, когда единственно разумным выбором была строгая финансовая дисциплина", - написал Филат в своем Telegram -канале.

Экс-премьер отметил, что в следующем году выплаты по кредитам будут на 44% больше, чем в 2025 году.

"И это лишь начало. Бюджет без МВФ как дом без фундамента: Европейский союз вступает в новый политический цикл, внешняя помощь становится всё более обусловленной, а Молдавия приходит к столу переговоров с подмоченной репутацией и дырявым кошельком. Когда власть отказывается от дисциплины, рынок преподаёт ей тот урок, который она не захотела выучить вовремя", - добавил Филат.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.