Экс-премьер Молдавии назвал правительство некомпетентным - РИА Новости, 04.12.2025
12:43 04.12.2025
Экс-премьер Молдавии назвал правительство некомпетентным
Власти Молдавии решили компенсировать заморозку отношений с Международным валютным фондом (МВФ) кредитами у банков из-за чего проценты за обслуживание займов... РИА Новости, 04.12.2025
в мире, молдавия, владимир филат, мвф
В мире, Молдавия, Владимир Филат, МВФ
Экс-премьер Молдавии назвал правительство некомпетентным

Экс-премьер Филат назвал правительство Молдавии некомпетентным

Здание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Власти Молдавии решили компенсировать заморозку отношений с Международным валютным фондом (МВФ) кредитами у банков из-за чего проценты за обслуживание займов выросли в три раза, компенсировать это придется гражданам страны, заявил экс-премьер Владимир Филат.
Ранее Филат сообщил, что МВФ прекратил финансирование Молдавии, республика не получила последний транш около 170 миллионов долларов по программе, срок которой истёк в октябре 2025 года. По его словам, то, что власти называют "бюрократической задержкой", на самом деле является серьёзной потерей доверия и доказательством краха стратегии "управления в долг".
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Санду подписала указ о денонсации соглашения между Россией и Молдавией
3 декабря, 19:51
"Появился проект бюджета, и если уж мы дальше делаем вид, что не замечаем разрыва с МВФ, тогда цифры вынуждены выполнять ту работу, на которую власти не решаются: говорить правду сухо, прямо и без косметики. От кредитов МВФ под 3% мы скатились к заимствованиям под 9,4% у "друзей" из банковской системы. Это не финансовая стратегия — это налог на некомпетентность. Штраф за политический авантюризм в момент, когда единственно разумным выбором была строгая финансовая дисциплина", - написал Филат в своем Telegram-канале.
Экс-премьер отметил, что в следующем году выплаты по кредитам будут на 44% больше, чем в 2025 году.
"И это лишь начало. Бюджет без МВФ как дом без фундамента: Европейский союз вступает в новый политический цикл, внешняя помощь становится всё более обусловленной, а Молдавия приходит к столу переговоров с подмоченной репутацией и дырявым кошельком. Когда власть отказывается от дисциплины, рынок преподаёт ей тот урок, который она не захотела выучить вовремя", - добавил Филат.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Власти Молдавии не продержатся до конца мандата, считает Додон
2 декабря, 14:08
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы в Молдавии на 40 месяцев, планировалось, что в течение этого времени страна получит 590 миллионов долларов. В мае 2022 года общий объем кредитования был увеличен до 805 миллионов долларов. В декабре 2023 года была утверждена новая программа на сумму около 175 миллионов долларов.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер
3 декабря, 12:28
Партия Санду довела экономику Молдавии до деградации, считает экс-премьер
3 декабря, 12:28
 
