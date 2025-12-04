Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке завели дело из-за издевательств подростков над учительницей - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/vladivostok-2059721190.html
Во Владивостоке завели дело из-за издевательств подростков над учительницей
Во Владивостоке завели дело из-за издевательств подростков над учительницей - РИА Новости, 04.12.2025
Во Владивостоке завели дело из-за издевательств подростков над учительницей
Следователи завели уголовное дело на владивостокских подростков, которые доставали пожилую жительницу - бывшую учительницу: писали на стенах, шумели, стучали в... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T11:19:00+03:00
2025-12-04T11:19:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20251203/kurgan-2059567021.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владивосток
Происшествия, Россия, Владивосток
Во Владивостоке завели дело из-за издевательств подростков над учительницей

Во Владивостоке на подростков завели дело из-за издевательств над педагогом

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на владивостокских подростков, которые доставали пожилую жительницу - бывшую учительницу: писали на стенах, шумели, стучали в окна, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, группа несовершеннолетних в одном из домов Фрунзенского района Владивостока хулиганила и всячески изводила пожилую женщину. Подростки систематически расписывали стены подъезда, шумели на лестничной клетке, стучали в окна и двери её квартиры, чем сильно мешали не только бывшему педагогу, но и остальным жильцам дома.
"По данному факту ... возбуждено уголовное дело по... части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении ведомства. По этой статье подросткам может грозить до семи лет лишения свободы.
В СКР Приморья отмечают, что действия юных злоумышленников, носившие дерзкий и циничный характер, причинили потерпевшей учительнице моральные и физические страдания, негативно сказались на её здоровье. Хулиганства подростков зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые поставили родственники. Личности злоумышленников устанавливаются.
"Расследование находится на личном контроле руководства следственного управления", - подчеркнули в ведомстве.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Кургане области задержали подростка по подозрению в госизмене
3 декабря, 17:08
 
ПроисшествияРоссияВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала