Во Владивостоке завели дело из-за издевательств подростков над учительницей
Во Владивостоке завели дело из-за издевательств подростков над учительницей
2025-12-04T11:19:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на владивостокских подростков, которые доставали пожилую жительницу - бывшую учительницу: писали на стенах, шумели, стучали в окна, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, группа несовершеннолетних в одном из домов Фрунзенского района Владивостока
хулиганила и всячески изводила пожилую женщину. Подростки систематически расписывали стены подъезда, шумели на лестничной клетке, стучали в окна и двери её квартиры, чем сильно мешали не только бывшему педагогу, но и остальным жильцам дома.
"По данному факту ... возбуждено уголовное дело по... части 2 статьи 213 УК РФ
(хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении ведомства. По этой статье подросткам может грозить до семи лет лишения свободы.
В СКР Приморья отмечают, что действия юных злоумышленников, носившие дерзкий и циничный характер, причинили потерпевшей учительнице моральные и физические страдания, негативно сказались на её здоровье. Хулиганства подростков зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые поставили родственники. Личности злоумышленников устанавливаются.
"Расследование находится на личном контроле руководства следственного управления", - подчеркнули в ведомстве.