Во Владивостоке завели дело из-за издевательств подростков над учительницей

ВЛАДИВОСТОК, 4 дек - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело на владивостокских подростков, которые доставали пожилую жительницу - бывшую учительницу: писали на стенах, шумели, стучали в окна, сообщает СУСК России по региону.

В СКР Приморья отмечают, что действия юных злоумышленников, носившие дерзкий и циничный характер, причинили потерпевшей учительнице моральные и физические страдания, негативно сказались на её здоровье. Хулиганства подростков зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые поставили родственники. Личности злоумышленников устанавливаются.