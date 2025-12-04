Рейтинг@Mail.ru
Визит Путина в Индию придаст импульс развитию туризма, считает Решетников - РИА Новости, 04.12.2025
18:12 04.12.2025
Визит Путина в Индию придаст импульс развитию туризма, считает Решетников
Визит Путина в Индию придаст импульс развитию туризма, считает Решетников - РИА Новости, 04.12.2025
Визит Путина в Индию придаст импульс развитию туризма, считает Решетников
Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию придаст импульс развитию туризма между странами, в том числе в вопросе запуска группового... РИА Новости, 04.12.2025
россия
индия
нью-дели
максим решетников
владимир путин
нарендра моди
россия, индия, нью-дели, максим решетников, владимир путин, нарендра моди
Россия, Индия, Нью-Дели, Максим Решетников, Владимир Путин, Нарендра Моди
Визит Путина в Индию придаст импульс развитию туризма, считает Решетников

Решетников: визит Путина в Индию придаст импульс вопросу безвизового режима

Флаги России и Индии
Флаги России и Индии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию придаст импульс развитию туризма между странами, в том числе в вопросе запуска группового безвизового режима, надеется министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Ранее в четверг на Российско-индийском бизнес-форуме Решетников сказал, что Россия направила коллегам из Индии проект соглашения по безвизовым групповым поездкам и рассчитывает на его оперативную проработку.
Здание посольства Индии в Москве
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 12:11
"Я надеюсь, что после визита завтрашнего произойдет перелом (по этому вопросу - ред.) Плюс нам, конечно, нужно наращивать число рейсов, это всегда основа. И мы активно зазываем индийских перевозчиков к нам. Это все натыкается на то, что в целом есть глобальный дефицит бортов по миру", - сказал Решетников журналистам в кулуарах форума.
Он отметил, что на расширение авиасообщения влияют как объективные, так и субъективные факторы. "Но будем дальше продвигаться, потому что весь мир спокойно к нам летает. Я приводил цифры", - добавил министр, указав, что переговоры идут по линии авиационных властей двух стран.
Кроме того, сказал Решетников, необходимо решать вопросы с взаимными расчетами, с платежами.
"В общем и целом, конечно, какие-то препятствия есть, но я считаю, что нормальный, мощный маркетинг и увеличение числа рейсов - придадут большой импульс. Сюда приехали крупные наши туроператоры, они выступали. Мы также рассчитываем, что активная работа бизнеса, она позволит нам ускорить все процессы", - заключил министр.
В четверг начнется двухдневный государственный визит Путина в Индию, в ходе которого российский лидер обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди вопросы двусторонних отношений и международной повестки.
Российско-индийский бизнес-форум проходит в Нью-Дели 4-5 декабря. РИА Новости и Sputnik являются медиапартнерами форума.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Путин назвал историю отношений России и Индии уникальной
Вчера, 08:33
 
Россия Индия Нью-Дели Максим Решетников Владимир Путин Нарендра Моди
 
 
