Визит Путина в Индию придаст импульс развитию туризма, считает Решетников

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Индию придаст импульс развитию туризма между странами, в том числе в вопросе запуска группового безвизового режима, надеется министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Ранее в четверг на Российско-индийском бизнес-форуме Решетников сказал, что Россия направила коллегам из Индии проект соглашения по безвизовым групповым поездкам и рассчитывает на его оперативную проработку.

"Я надеюсь, что после визита завтрашнего произойдет перелом (по этому вопросу - ред.) Плюс нам, конечно, нужно наращивать число рейсов, это всегда основа. И мы активно зазываем индийских перевозчиков к нам. Это все натыкается на то, что в целом есть глобальный дефицит бортов по миру", - сказал Решетников журналистам в кулуарах форума.

Он отметил, что на расширение авиасообщения влияют как объективные, так и субъективные факторы. "Но будем дальше продвигаться, потому что весь мир спокойно к нам летает. Я приводил цифры", - добавил министр, указав, что переговоры идут по линии авиационных властей двух стран.

Кроме того, сказал Решетников, необходимо решать вопросы с взаимными расчетами, с платежами.

"В общем и целом, конечно, какие-то препятствия есть, но я считаю, что нормальный, мощный маркетинг и увеличение числа рейсов - придадут большой импульс. Сюда приехали крупные наши туроператоры, они выступали. Мы также рассчитываем, что активная работа бизнеса, она позволит нам ускорить все процессы", - заключил министр.

В четверг начнется двухдневный государственный визит Путина в Индию, в ходе которого российский лидер обсудит с премьер-министром Нарендрой Моди вопросы двусторонних отношений и международной повестки.